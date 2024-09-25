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Запретить самокатчикам ездить в парках и скверах предложили в Астане

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Мужчина стоит одной ногой на электросамокате
Мужчина стоит на электросамокате. Иллюстративное фото: Freepik

В столичном маслихате обсудили вопрос благоустройства парков и скверов города. В ходе обсуждения коснулись и проблемы большого числа электросамокатчиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов сообщил, что в Астане функционирует 9 парков, 4 бульвара и порядка 90 скверов. И сейчас обсуждается вопрос строительства новых. Он рассказал, какие работы проводятся по поддержанию порядка на этих территориях.

"Потом мы думаем, как мы будем отмывать следы от самокатчиков. Есть же у нас такая тема, да? Как будем отмывать следы на брусчатке от самокатчиков?" - заявил он.

Один из депутатов из зала предложил запретить движение там самокатов.

Напомним, в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", - говорила депутат Екатерина Смышляева.

Позже в МВД рассказывали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение правилТогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

В начале лета текущего года казахстанские полицейские обратились к водителям мопедов и электросамокатов - их призвали соблюдать ПДД. В МВД также сообщили о резком росте числа аварий с участием такого вида транспорта.

Также сообщалось, что вице-министр МВД Игорь Лепеха рассказал, что у акимов в Казахстане будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила - где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165808-rasstrelyat-samokatchikov-predlozhili-na-sessii-maslihata-astany/

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