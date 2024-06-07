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МВД обратилось к мопедистам и самокатчикам

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Самокаты на парковке
Самокаты на парковке. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к мопедистам и самокатчикам - полицейские призвали водителей соблюдать ПДД, передает NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что в последние годы возник настоящий "бум" на разнообразные средства передвижения на улицах городов: электросамокаты, мопеды и скутеры.

В МВД подчеркнули, что пользователи таких видов транспорта также являются участниками дорожного движения.

"С  начала года за различные нарушения на дороге более 22 тыс. водителей мопедов привлечены к ответственности. Большее количество из них в городе Алматы. С участием мопедов совершено 436 аварий", - сообщили в МВД.

Также в 2024 году электросамокатчики допустили почти 10 тыс. нарушений. С их участием зарегистрировано 45 ДТП, в том числе пять по вине водителей самокатов.

"Министерство внутренних дел напоминает пользователям этих средств передвижения об опасности неаккуратного вождения, несоблюдении правил поведения на улице и правил движения на дороге", - заявили в МВД.

Отметим, в мае этого года в мажилисе обсуждались поправки в КоАП - водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане.

Отмечалось, что для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

Еще в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане. Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113836-mvd-obratilos-k-mopedistam-i-samokatchikam/

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