Древний город нашли археологи на юге Казахстана (видео)

Раскопки в Жамбылской области. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Хабар 24

В Жамбылской области археологи обнаружили часть древнего городища. По их словам, данная находка относится к Тюркскому каганату, передает "Хабар 24".

Как сообщают корреспонденты телеканала, археологические раскопки вблизи села Кумтиин Жамбылского района начались 20 дней назад.

Археологи установили, что здесь находился город Каракемер, датируемый VI-XII веками.

Также в раскопе специалисты обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды, печь и кости домашних животных.

Находки подтверждают высокий уровень развития сельского хозяйства в тот период, говорится в сюжете.

Отмечается, что археологов удивили найденные куски стекла, которые произведены при температуре 1200 градусов. Специалисты намерены проводить раскопки на найденном городище еще месяц.

"В Торткультобе-1 провели раскопки шириной 11 на 12 метров. В результате обнаружили несколько комнат. А в этом месте раскопали стену длиной более 15 метров. Сейчас ее очищаем и исследуем, чтобы выяснить, к чему она относится", – рассказал археолог Ералы Акынбек.

Напомним, в феврале в Жамбылской области двое школьников из села Каракемер нашли древние артефакты – кувшин и украшения. Бронзовые украшения и кувшин, по мнению ученых-археологов, датируются примерно 9-12 веками нашей эры.

А в августе прошлого года в долине Номгон в Монголии в ходе экспедиции был обнаружен ритуальный комплекс в честь кагана Кутлуг Эльтериса – основоположника Второго Тюркского каганата.

В октябре в Алматы в ходе археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, было найдено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II веков до нашей эры.

Еще одну историческую находку случайно откопали во дворе дома в Алматинской области при прокладке водопровода – реликвию, относящуюся к эпохе древних тюрков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022336-raskopali-stenu-dlinoy-bolee-15-metrov-drevniy-gorod-nashli-arheologi-na-yuge-kazahstana-video/