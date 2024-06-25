Уникальный акинак эпохи саков нашли в Карагандинской области

В Шетском районе Карагандинской области археологи обнаружили железный кинжал позднего сакского периода и обрядовый сосуд, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на территории Талдинского историко-археологического парка с начала лета кипит работа. В раскопках участвуют карагандинские ученые и более 120 студентов КарУ им. Е.А. Букетова.

На могильнике Байкаска было исследовано три кургана. Историки установили, что есть канон, по которому возводились эти насыпи. Именно определенные строительные приемы позволяют сохранить форму курганов в течение нескольких тысяч лет. Здесь же обнаружили железный кинжал.

"Это интересно, потому что железо имеет свойство плохо сохраняться, оставаясь в грунте. Тут, видимо, были какие-то локальные хорошие условия. Это акинак - клинковое оружие, которое входит в скифо-сакскую триаду. Мы датируем кинжал III–II вв. до н. э., временем перехода от сакского к гунно-сарматскому периоду. Акинак имеет удобную рукоять, прямое перекрестие, изогнутое навершие и желобок для стока крови", - объяснил уникальность находки директор ТОО "Археологические исследования" Ерлан Амиров.

Место раскопок. Фото: gov.kz

Благодаря изучению курганов ученые могут отследить древние погребальные обряды. По словам Ерлана Амирова, находки отражают и социальную стратификацию. Обнаружены маленькие, средние и большие курганы. Предполагается, что их высота означает либо материальный достаток, либо социальный статус умершего.

Также найден керамический сосуд, необходимый для обрядовых целей. Такой вывод сделан из-за его расположения. Сосуд установлен на поверхности, а уже над ним возведен курган.

Археологи продолжают изучать на могильнике Аккезен курган с усами. Это сооружение состоит из головного кургана и двух курганов-спутников, от которых отходят на восток две дугообразные каменные выкладки. Заканчиваются они небольшими каменными насыпями.

Несколько поколений ученых бьется над загадкой, кто, зачем и когда возводил эти сооружения. Есть основное мнение, что это некий народ, который проживал на территории Центрального Казахстана. И была у него традиция - пристраивать свои погребальные курганы к более древним.

"Считаем, что в Талды памятники гунно-сарматской эпохи (с III в. до н.э. до III века н. э.) привязаны к более древним сакским курганам. И мы эту гипотезу в ходе раскопок планомерно подтверждаем. В курганах с усами редко находят погребения. Мы обнаружили бронзовый котел и железный наконечник копья", - рассказал Ерлан Амиров.

Раскопки в парке Талды продолжаются. И кто знает, какими еще секретами поделится с учеными богатая на исторические памятники карагандинская степь.

В прошлом году археологи вели раскопки мавзолея эпохи Золотой Орды. Захоронение, которому более 500 лет, обнаружили на территории Коргалжынского района недалеко от Астаны. Данная территория когда-то была местом паломничества.

А в Жамбылской области археологи обнаружили часть древнего городища Каракемер, датируемого VI-XII веками. По их словам, находка относится к Тюркскому каганату. Специалисты обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды и печь.