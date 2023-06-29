Мавзолей, которому более 500 лет, обнаружили в Акмолинской области (видео)

Мавзолей в Коргалжынском районе. Кадр из видео: youtube.com/@tv24kz

Археологи ведут раскопки мавзолея эпохи Золотой Орды – захоронение, которому более 500 лет, обнаружили на территории Коргалжынского района недалеко от Астаны, передает телеканал "Хабар 24".

Мавзолей, датированный XV веком нашей эры, обнаружен на территории Коргалжынского района в Акмолинской области. Сейчас столичные археологи проводят его раскопки.

По информации телеканала, на территории средневекового городища в области археологи раскопали несколько мавзолеев. Данный мавзолей является уже третьим по счету, обнаруженным в Коргалжынском районе.

Отмечается, что сохранился фундамент строения, а стены археологам пришлось собирать по кирпичику.

Мавзолей представляет собой восьмиугольное сооружение, длина каждой из сторон – чуть больше 1,5 м, диаметр – около 4,5 м. Памятник был построен из обожженного и полуобнаженного кирпича, скрепленных известковым раствором, говорится в телесюжете.

Данная территория когда-то была местом паломничества, напротив находилась усыпальница.

"Памятник, над которым ведется исследовательская работа, условно получил название "Некрополь Ұялы". Всего в составе могильника 5 объектов. Из-за посевных работ на территории захоронении уровень сохранности памятников очень плохой.

Плюс ко всему, по прогнозам ученых, некоторые погребальные сооружения подвергались неоднократным ограблениям, именно поэтому тут и нет останков (жителей Золотой Орды – прим. ред.)", – рассказала корреспондент телеканала.

Однако благодаря этой находке ученые могут получить много сведений о погребальных традициях, религиозных обрядах и культуре тех времен.

Коргалжынский район расположен в Акмолинской области к юго-западу от Астаны.

Коргалжынский район. Скриншот: 2gis.kz

По информации на сайте Британской энциклопедии, Золотая Орда, также Улус Джучи – западная часть Монгольской империи, процветавшая с середины XIII до конца XIV века. Население Золотой Орды представляло собой смесь тюрков и монголов, причем последние, как правило, составляли аристократию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026722-mavzoley-kotoromu-bolee-500-let-obnaruzhili-v-akmolinskoy-oblasti-video/