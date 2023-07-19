"Это сенсация": ученые обнаружили возможные захоронения султанов в Актобе (видео)

Древние захоронения в Актобе. Кадр из видео: КТК

Историки выяснили, что Актобе может быть гораздо старше, чем это считается сейчас. На городском кладбище были найдены захоронения предположительно XVII- XVIII веков, передает сайт телеканала КТК.

Актюбинские историки поставили под сомнение возраст города. Официально считается, что областной центр был основан в 1869 году и сейчас, по расчетам, ему 154 года.

Однако внезапно исследователи пришли к выводу, что город на самом деле мог возникнуть раньше. Одним из свидетельств этого, по словам историков, являются найденные новые захоронения. На старом городском кладбище они обнаружили возможные погребения султанов. Некоторые из них датируются XVII-XVIII веками.

Помимо этого, археологи нашли древнее городище и поселения, которые, по их мнению, также указывают на то, что административному центру на порядок больше лет, чем принято считать.

Как это повлияет на жизнь современных горожан, сказать сложно. Но специалисты уверены, что этот исторический момент необходимо обязательно изучить.

Идею, как сообщает телеканал, поддержали и чиновники. Они готовы выделить деньги на дальнейшие исследования.

"Доказательством этого являются вот эти кулпытасы. Здесь мы прочитали четыре кулпытаса на казахском языке. Это является сенсацией. Уже само по себе говорит о том, что здесь люди жили до 69-го года. Стационарно жили, хоронили своих покойников. Это уже было городским кладбищем. И, само собой, это доказывает то, что город Актобе появился гораздо раньше 69-го года", – заявил директор Научно-исследовательского института тюркологии и монголистики Талгат Жумаганбетов.

Источник: КТК

Как сообщается на портале Qazaqstan Tarihy, история города Актобе началась 28 мая 1869 года. Именно в этот день было образовано военное укрепление "Ак-тюбе", что означает в переводе с казахского "белый холм".

Все началось с отправленного отряда к территории междуречья Хобды и Илек во главе с флигель-адъютантом, графом фон Борг, в мае 1869 года.

28 мая военный губернатор края Лев Баллюзек поручил заложить укрепление Ак-Тюбе на двух холмах в урочище у слияния рек Илек и Каргалы.

В советский период город назывался Актюбинск, а в марте 1999 года ему дали первоначальное историческое название Актобе.

Напомним, в конце мая сообщалось, что археологи обнаружили часть древнего городища в Жамбылской области. По их словам, данная находка относится к Тюркскому каганату.

Тогда специалисты обнаружили несколько комнат домов, фрагменты керамической посуды, печь и кости домашних животных. Отмечалось, что находки подтверждают высокий уровень развития сельского хозяйства в тот период.

При этом в феврале в Жамбылской области двое школьников из села Каракемер нашли древние артефакты – кувшин и украшения. Бронзовые украшения и кувшин, по мнению ученых-археологов, датируются примерно 9-12 веками нашей эры.

А в октябре прошлого года в Алматы в ходе археологических раскопок на аварийных курганах раннего железного века, расположенных на территории Алатауского района, было найдено частично нетронутое захоронение воина сакской эпохи V-II веков до нашей эры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029193-eto-yavlyaetsya-sensatsiey-uchenye-obnaruzhili-vozmozhnye-zahoroneniya-sultanov-v-aktobe-video/