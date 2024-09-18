"Вода идет во все дыры": актюбинцы жалуются на качество новостройки в городе

Актюбинцы возмущены качеством новостройки, которую сдали более года назад - в ней течет крыша и топит подвалы. Жильцы просят местные власти решить вопрос с недочетами, передает телеканал "Астана".

Жителей Актобе возмутило качество строительства нового дома, сообщает телеканал.

Как оказалось, новостройку сдали всего полтора года назад, однако уже сейчас, по словам жильцов, в ней течет крыша и топит подвалы. Проблемы в доме есть и зимой - в квартирах стоит жуткий холод.

Местная жительница Клара Ищанова с супругом переехали в новый дом одними из первых. Но радоваться новому событию в жизни семейная пара смогла не долго - в доме почти сразу затопило подвал и потекла крыша, а из-за плохо установленных окон в квартирах гуляют сквозняки.

Пожаловались жильцы и на жуткий холод в квартирах зимой. Как оказалось, мощности отопительной системы не хватало на дом и люди буквально замерзали в собственных квартирах.

"Теплообменники, говорят, там внизу, в подвале, они негодные, не по стандарту. Также у нас дом в низине. Благоустройства никакого нет. Вода идет во все дыры. Как только дождь, у нас изо всех окон идет вода", - отмечает Клара Ищанова.

Жильцы новостройки, возмущенные низким качеством построенного дома, требуют от властей исправить все недочеты. Но на деле оказалось, что ремонтировать дом некому.

По данным телеканала, гарантийный срок уже вышел, а кому передали дом на баланс - люди не знают. Кроме этого, жильцы не смогли заключить договор с энергоснабжающей компанией. Из-за этого уже полтора года они не получают квитанции на оплату услуги.

"Не могу за свет оплатить. Как заселилась - не плачу. Боюсь, что будет большой долг. Я итак плачу ипотеку 150 тысяч ежемесячно, пенсия всего 84 тысячи тенге у меня. Почему нас заселили в такой дом?! Здесь живут семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, все платят ипотеку. А за что мы платим? Здесь нет никаких условий!", - сетует жительница Кунимхан Спандиярова.

По словам властей, дом строился по программе "Нұрлы жер". Сейчас он находится на балансе управляющей компании. Именно они полностью отвечают как за содержание дома, так и за оформление необходимых документов.

"Он на балансе, электричество подается, просто по оплате сейчас КСК и "Энергосистема" должны отрегулировать. Мы свою работу сделали, приняли и передали дальше на баланс. В рамках гарантийных обязательств обслуживаем. Сейчас в данный момент вопрос стоит с "Энергосистемой", мы созванивались. "Энергосистема" сказала, что в адрес КСК направлено письмо, они разбираются", - рассказал заместитель руководителя отдела строительства акимата Актобе Бауыржан Жантурин.

При этом по данным энергоснабжающей компании, дом был подключен к электросетям с многочисленными нарушениями.

Теперь, как сообщает телеканал, управляющей компании в срочном порядке необходимо исправить все недочеты - получить технические условия для подключения, выполнить коммерческий учет электроэнергии и установить многофункциональные счетчики.

Отмечается, что договоры с собственниками квартир будут заключаться только после выполнения всех требований. Однако пока "достучаться" до КСК у жильцов не получается.

Прошлой весной жители нескольких актюбинских новостроек наотрез отказались возвращаться в свои прежние квартиры.

Они заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам. Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпался. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

В июне мы писали, что новые дома очередников топит нечистотами в Петропавловске. Отмечалось, что жильцы обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди просто начали задыхаться от нечистот.

При этом в январе мы уже рассказывали о жильцах этих домов. Тогда горожане заявляли, что в декабре им торжественно вручили ключи от квартир, однако попасть в свои новые дома люди так и не смогли. Тогда аким города заявлял, что причиной столь долгого заселения стал прорыв электричества.

А в Шымкенте жители нескольких новостроек рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.

По словам жильцов, проблемы начались практически сразу после получения ключей. В подвалах стали скапливаться канализационные стоки, из-за чего появились комары и тараканы. Но в последнее время не помогает и регулярная откачка, которая проводится за счет самих жильцов. Но больше всего жителей пугают трещины как в подвале, так и в квартирах. В последнее время, по их словам, дом покосился.

Зимой жители Туркестанской области, получившие жилье от властей, пожаловались на плохое качество дома. В районном акимате пообещали устранить недочеты.