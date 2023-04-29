Актюбинцы наотрез отказываются возвращаться в скандально известные дома

Многоэтажные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Страсти вокруг скандально известных 4-этажек, построенных по государственной программе, до сих пор не утихают в Актобе. Временно переселенные оттуда жители потребовали встречи с акимом региона и наотрез отказываются возвращаться в свои прежние квартиры, передает КТК.

"Я не согласна возвращаться обратно в тот дом. И все 48 семей против. Откуда мы знаем, кто выиграет тендер? И как они собираются ремонтировать фундамент?! Нам строители опытные сказали: если основа разваливается, дом рано или поздно рухнет", - возмущается актюбинка Ардак Кожагулова.

Два четырехэтажных дома, построенных по госпрограмме "Нурлы жер", сейчас пустуют. По фундаменту пошли огромные трещины, поэтому все 48 семей экстренно переселили.

Эксперты пришли к выводу, что обе многоэтажки в предаварийном состоянии. Но этот вердикт вынесла местная компания. Чиновники же хотят провести повторную экспертизу и намерены обратиться к специалистам КазНИИ.

В акимате говорят, что с таким проблемным жилищным вопросом сталкиваются впервые.

"Если повторная экспертиза покажет, что дом аварийный и восстановлению не подлежит, тогда вопрос решится сразу. Тогда мы в законном порядке имеем право вам предоставить другое жилье. Но если эксперты придут к выводу, что можно отремонтировать, мы будем уже снова с вами встречаться и искать законные выходы, раз вы не хотите возвращаться туда", - сказал аким Актобе Мурат Журебеков.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что жители двух новостроек на окраине Актобе боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам. Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпается. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование скандально известных новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

По информации официального сайта Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК, программа "Нурлы жер" направлена на широкие слои населения и предлагает различные механизмы поддержки доступности жилья и строительного сектора за счет привлечения частных инвестиций и накоплений казахстанцев.

В рамках программы поставлены пять основных задач:

реализация единой жилищной политики; рациональное обеспечение населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения; модернизация и развитие жилищно-коммунального сектора; капитальный ремонт и реновация жилищного фонда; совершенствование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Цель программы - повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018763-aktyubintsy-naotrez-otkazyvayutsya-vozvraschatsya-v-skandalno-izvestnye-doma/