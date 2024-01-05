Людям торжественно вручили ключи от квартир, но так и не заселили в новые дома в СКО

В Петропавловске еще в прошлом месяце льготникам торжественно вручили ключи от квартир, однако попасть в свои новые дома люди так и не смогли, передает телеканал "Астана".

В конце декабря чиновники торжественно включили ключи от квартир очередникам-льготникам - инвалидам, сиротам и многодетным. Тогда долгожданное арендное жилье получили 20 семей, сообщалось, что квартиры получат еще 600 очередников.

Однако как только праздники отгремели, на подъезды навесили замки. Многие из несостоявшихся новоселов даже оказались на улице, сообщает телеканал.

Как рассказала горожанка Наталья Сенчина, она стояла в очереди на жилье 15 лет по категории "Неполная семья". Все эти годы казахстанка ютилась с детьми на съемных квартирах. Теперь ключи, врученные акимом, горожанка всегда носит с собой в сумке. Но попасть в свое новое жилище не может: на подъездной двери замок.

"Мы зашли, посмотрели квартиру. Свет был, тепло было. В понедельник я пошла в акимат, хотела узнать, когда можно вселяться, но мне ответили, что документы не готовы, пока заселиться нет возможности.

Я снимала квартиру. Когда получили ключи, естественно, я похвасталась хозяйке. Хозяйка начала продавать квартиру, и все – вот 30 декабря меня выселили", - поделилась Наталья.

Сирота Айгерим Шуканова стала обладательницей новой однушки в пятиэтажном доме, но заселиться, как и Наталья, пока не может.

"Второго декабря я получала также ключи, давала интервью, что мы такие радостные, такие довольные, что вот мы уже будем заселяться наконец-таки. А где это все? Уже месяц прошел. Сотрудники акимата объясняют это тем, что договоров нет, а когда они будут?" - вопрошает Айгерим.

К слову, сразу после того, как новость о сдаче шести арендно-коммунальных домов разлетелась по городу, возмутились и остальные очередники. Особенно те, кто в начале списка из 15 тысяч ожидающих. Люди искренне недоумевали – кто получил эти 600 квартир?

Акиму города Серику Мухамедиеву тогда пришлось срочно извиняться за четыре фактически неготовых к заселению дома.

"В течение нескольких недель ключи от квартир будут розданы согласно очередности. Уважаемые новоселы и будущие жители арендно-коммунальных домов, благодарю вас за проявленное терпение и от своего имени хочу принести извинения за столь затянувшийся процесс сдачи дома", - заявил аким Петропавловска Серик Мухамедиев.

Но что стало истиной причиной затянувшегося заселения, градоначальник решил объяснить очередникам лично. Несостоявшихся новоселов снова пригласили во двор, где месяц назад им вручали ключи.

"Хотел бы извинения попросить у людей, которые ранее получили ключи и не смогли заселиться. Причина была одна - прорыв электричества. При отсутствии электричества мы не можем подать в дом газ и электричество.

Сегодня, буквально после обеда, восстановление электричества завершено, и мы сейчас можем заселять дома. 200 квартир - это 2 дома - у нас уже полностью через жилищную комиссию провели и определили уже очередников. Данные люди уже сегодня-завтра, я так думаю, уже полностью заселим в эти дома", - заверил аким.

Остальные четыре дома, а это 400 квартир, по словам Мухамедиева также готовы к заселению, но основная проблема - в списке очередников. Чиновники не могут найти из него свыше 100 человек, утверждает аким. Поэтому, когда вручат ключи, а главное - заселят эти многоэтажки, пока неизвестно.

Как получить жилье от государства и кто имеет на это право

По данным с официального сайта "Электронного правительства", согласно закону "О жилищных отношениях" по праву собственности существуют следующие типы жилья:

частный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям;

- жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям; государственный жилищный фонд - жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения;

- жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения; коммунальный жилищный фонд - жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;

- жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного учреждения - жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование;

- жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного предприятия - жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;

- жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия; арендное жилище без права выкупа - жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания).

Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;

социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);

госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом, согласно статье 69 Закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если: