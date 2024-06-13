Новые дома очередников топит нечистотами в Петропавловске (видео)

Жители Петропавловска обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди жалуются, что задыхаются от нечистот, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, шесть арендно-коммунальных домов на 600 квартир в микрорайоне Береке в Петропавловске сдали со скандалом в январе этого года. Месяцем ранее аким области в торжественной обстановке вручил новоселам ключи, но заехать жильцы не могли. А спустя месяц выяснилось: к домам, построенным еще несколько лет назад, не успели подвести инфраструктуру. Тогда недовольные очередники подняли шум. Чиновники в спешке начали решать все проблемы, началось поэтапное заселение.

В феврале дома все же заселили. Квартиру здесь получила и многодетная мать Ирина Искакова. Женщина воспитывает шестерых детей. Она рассказывает, что в квартире стоит сырость, а в подъезде невозможно дышать.

"Из подвалов идет вонь. Мы живем на третьем этаже, но у нас дышать нечем. Маленькие постоянно дома, постоянно этим дышат. Приходится постоянно находиться на улице, потому что в доме невыносимо. Вот поспали, поели и на улицу. У нас даже потолки отваливаются уже. Появляются из подвала двухвостки", - поделилась Ирина.

В соседнем подъезде проживает и сирота Фарида Жусупова. Новоселье в пятиэтажке семья отметила в январе. А уже со сходом снега появились первые проблемы, говорит женщина.

Сам дом находится на балансе городского отдела ЖКХ. Они его и обслуживают. На подвалах висят замки, и попасть туда самостоятельно люди не могут.

"Появилась вонь в доме из септика. Неоднократно обращались в КСК, неоднократно обращались в акимат – просили решить этот вопрос. Но они и не отказывали, но и должной работы не делали. Они приезжали – один день пооткачивают и все. И опять там какое-то время чисто, потом опять запах идет. В КСК звонили, говорили: то насос сломался, то какие-то воды внутри якобы там в земле. Вот какие-то такие отмазки", - сетует горожанка.

Проблемой жильцов дома обеспокоился и председатель общественного объединения по защите прав потребителей и предпринимателей Артур Темиржанов. По несчастливой случайности он тоже проживает здесь. По мнению мужчины, в проблему нужно зреть глубже.

"В общественное объединение обратились жители 69 квартир, то что у них нечистотами пахнет очень сильно в квартирах. Сегодня утром наше ОО написало в прокуратуру заявление, чтобы разобрались в этом вопросе. Потому что, скорее всего, здесь, возможно, может усматриваться коррупционная составляющая при строительстве. Т.е технология, скорее всего, была не соблюдена", - поделился Темиржанов.

Однако приехавшие на место представители городского отдела ЖКХ заявили, что халатность со стороны строителей они исключают, а причиной возникшей проблемы , по их словам, стали неработающие насосы.

"В настоящее время по этому дому проблема есть с работой канализационной системы. Данная причина возникла из-за того, что работавшие насосы в ходе эксплуатации и система канализации вышли из строя.

В настоящее время заказаны данные два насоса. В ближайшую неделю они должны поступить по гарантии, будут восстановлены. Затем будут работы проведены по подвальным помещениям, по откачке всех вод. И соответственно, дезинсекция, дезинфекция, как положено. Даже дератизация будет проведена", - пообещал глава отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска Айдын Макенов.

Люди надеются, что местные власти в ближайшее время решат эти проблемы и горожане смогут дышать полной грудью в предоставленном жилье.