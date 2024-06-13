Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новые дома очередников топит нечистотами в Петропавловске (видео)

Опубликовано:

Запрещающий знак установлен рядом с жилым многоэтажным домом
Многоэтажный дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители Петропавловска обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме - люди жалуются, что задыхаются от нечистот, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, шесть арендно-коммунальных домов на 600 квартир в микрорайоне Береке в Петропавловске сдали со скандалом в январе этого года. Месяцем ранее аким области в торжественной обстановке вручил новоселам ключи, но заехать жильцы не могли. А спустя месяц выяснилось: к домам, построенным еще несколько лет назад, не успели подвести инфраструктуру. Тогда недовольные очередники подняли шум. Чиновники в спешке начали решать все проблемы, началось поэтапное заселение.

В феврале дома все же заселили. Квартиру здесь получила и многодетная мать Ирина Искакова. Женщина воспитывает шестерых детей. Она рассказывает, что в квартире стоит сырость, а в подъезде невозможно дышать.

"Из подвалов идет вонь. Мы живем на третьем этаже, но у нас дышать нечем. Маленькие постоянно дома, постоянно этим дышат. Приходится постоянно находиться на улице, потому что в доме невыносимо. Вот поспали, поели и на улицу. У нас даже потолки отваливаются уже. Появляются из подвала двухвостки", - поделилась Ирина.

В соседнем подъезде проживает и сирота Фарида Жусупова. Новоселье в пятиэтажке семья отметила в январе. А уже со сходом снега появились первые проблемы, говорит женщина.

Сам дом находится на балансе городского отдела ЖКХ. Они его и обслуживают. На подвалах висят замки, и попасть туда самостоятельно люди не могут.

"Появилась вонь в доме из септика. Неоднократно обращались в КСК, неоднократно обращались в акимат – просили решить этот вопрос. Но они и не отказывали, но и должной работы не делали. Они приезжали – один день пооткачивают и все. И опять там какое-то время чисто, потом опять запах идет. В КСК звонили, говорили: то насос сломался, то какие-то воды внутри якобы там в земле. Вот какие-то такие отмазки", - сетует горожанка.

Проблемой жильцов дома обеспокоился и председатель общественного объединения по защите прав потребителей и предпринимателей Артур Темиржанов. По несчастливой случайности он тоже проживает здесь. По мнению мужчины, в проблему нужно зреть глубже.

"В общественное объединение обратились жители 69 квартир, то что у них нечистотами пахнет очень сильно в квартирах. Сегодня утром наше ОО написало в прокуратуру заявление, чтобы разобрались в этом вопросе. Потому что, скорее всего, здесь, возможно, может усматриваться коррупционная составляющая при строительстве. Т.е технология, скорее всего, была не соблюдена", - поделился Темиржанов.

Однако приехавшие на место представители городского отдела ЖКХ заявили, что халатность со стороны строителей они исключают, а причиной возникшей проблемы , по их словам, стали неработающие насосы.

"В настоящее время по этому дому проблема есть с работой канализационной системы. Данная причина возникла из-за того, что работавшие насосы в ходе эксплуатации и система канализации вышли из строя.

В настоящее время заказаны данные два насоса. В ближайшую неделю они должны поступить по гарантии, будут восстановлены. Затем будут работы проведены по подвальным помещениям, по откачке всех вод. И соответственно, дезинсекция, дезинфекция, как положено. Даже дератизация будет проведена", - пообещал глава отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска Айдын Макенов.

Люди надеются, что местные власти в ближайшее время решат эти проблемы и горожане смогут дышать полной грудью в предоставленном жилье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116581-novye-doma-ocherednikov-topit-nechistotami-v-petropavlovske-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.