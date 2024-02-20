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"Крыша течет, стены осыпаются": казахстанцы пожаловались на жилье, полученное от государства

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Многоэтажный жилой дом
Дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители Туркестанской области, получившие жилье от властей, пожаловались на плохое качество дома. В районном акимате пообещали устранить недочеты, передает Otyrar.

Жителей поселка Састобе в Туркестанской области власти заселили в новую многоэтажку, построенную по госпрограмме арендного жилья. В этом доме теперь живут люди с инвалидностью, сироты и многодетные семьи.

Однако, как пишет портал, радость их длилась недолго – стены многоэтажки начали осыпаться, фасад дал трещину, крыша начала протекать. Недовольные жители обратились в акимат и к подрядчику.

По словам одной из жительниц дома, она боится, что когда-нибудь в ее квартире может упасть стена.

"Осыпается все. Крыша течет, из окон вода идет. Приехал подрядчик, привез кого-то, а он клеем все заклеил и сказал, все нормально", – говорит женщина.

Власти дают обещания все исправить, ссылаясь на пятилетний гарантийный срок, сообщает портал. Аким Тюлькубасского района Нуржан Изтлеуов говорит, что подрядчиков могут наказать, а недочеты устранят в короткие сроки.

"Как принимали этот дом, я не могу сказать, меня тогда не было. Мы поговорили с подрядчиками, они до марта все вопросы решат. В этом я вас заверяю", — говорит Нуржан Изтлеуов.

Добавим, в мае прошлого года жители аварийных домов в Актобе попросили срочно переселить их. По их словам, новое жилье они ждут уже почти 20 лет. Как рассказала одна из жительниц, в доме от постоянной сырости обрушилась часть стены, а кирпичами едва не придавило соседку.

В Атырау жители многоэтажного дома пожаловались на некачественный капитальный ремонт, за который их обязали выплатить 60 млн тенге. В Актау граждане заявили, что боятся остаться под завалами собственного дома – по их словам, здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент.

Недавно в Актобе людей, которых ранее уже переселяли из аварийных домов, пожаловались на состояние нового жилья – в новом доме уже протекают трубы, качество постройки оставляет желать лучшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061838-krysha-techet-steny-osypayutsya-kazahstantsy-pozhalovalis-na-zhile-poluchennoe-ot-gosudarstva/

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