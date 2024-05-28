"Сначала изогнулся, а теперь накренился": жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов (видео)

Жители нескольких новостроек Шымкента рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился, передает сайт телеканала КТК.

В Шымкенте жители одного из новых ЖК требуют срочно проверить их дома. При этом, как отмечает телеканал, вложение денег в строительство этих домов дольщики сегодня называют самой большой ошибкой.

По словам жильцов, проблемы начались практически сразу после получения ключей. В подвалах стали скапливаться канализационные стоки, из-за чего появились комары и тараканы. Но в последнее время не помогает и регулярная откачка, которая проводится за счет самих жильцов.

"Когда люди нажимают слив на унитазе, то из каждой дырки капает: то с потолка, то со стен. Тут должна стоять канализационная труба, они поставили сотку. Поэтому вода не успевает уходить, и она вытекает из всех трещин. Каждые два дня мы ее прочищаем", – заявила одна из местных жительниц.

Отмечается, что ЖК построили всего три года назад, но сегодня коммуникации уже выглядят обветшавшими и местами очень хрупкими, а облицовка дома разлетается на куски. Но больше всего жителей пугают трещины как в подвале, так и в квартирах. В последнее время, по их словам, дом будто покосился.

"Посмотрите, весь кафель отошел. Там как пустота. Дом словно изогнулся сначала, а теперь накренился. Это же видно невооруженным глазом. И с каждым днем наклон сильнее", – отметила еще одна жительница.

При этом застройщик с выводами жильцов не согласен, но советует как можно скорее найти обслуживающую компанию, которая бы занялась подвалом и трубами. В остальном, по мнению представителя компании, все по плану: дом просто дает осадку.

"Первые три года любой дом, ЖК, он дает порядка 70% осадка своего, но он должен садиться прямо. Я вызывал геодезистов, я проверял все это: у нас дом сел ровно весь. Это не критичные трещины, это заполнение стен. Первые три года дом дает осадок естественный. Когда мы продаем, мы предупреждаем жителей: не делайте евроремонты, сделайте косметический ремонт для того, чтобы можно было жить", – заявил главный инженер компании "Оңтүстік құрылыс сервис" Дмитрий Магутин.

По дефектам, на которые еще действует гарантия, в компании обещали начать работы в ближайшие дни. Вот только людей беспокоит другое: надолго ли хватит очередного ремонта.

Источник: КТК

При этом в начале марта сообщалось, что в Атырау 10 семей вынуждены жить в аварийном доме, который был построен еще в 1945 году. Жильцы боятся за свои жизни, но местные власти говорят, что переселить людей в новое жилье пока не получается. Для этого необходимо согласие всех жильцов.

Также осенью 2023 года жители многоэтажного дома пожаловались на некачественный капитальный ремонт, за который их обязали выплатить 60 млн тенге, а в Актау граждане заявили, что боятся остаться под завалами собственного дома – по их словам, здание буквально трещит по швам и может рухнуть в любой момент.

Кроме того, прошлой весной жители нескольких актюбинских новостроек наотрез отказались возвращаться в свои прежние квартиры.

Они заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам. Люди спустились в подвал и ужаснулись состоянию фундамента, который буквально осыпался. При этом, чтобы получить квартиры, им пришлось прождать многолетнюю очередь.