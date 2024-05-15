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Нелегальная мечеть функционировала в Астане

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Коврик в намазхане
Намазхана. Иллюстративное фото: Nurma Agung Firmansyah/Getty Images

Нелегальную мечеть закрыли полицейские в Астане - она работала в пристройке к частному дому. Нарушителя привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, отсутствует, пояснили в полиции.

Информацию о ней сообщили на канал "102".

Была проведена проверка: стражами порядка установлено, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть. В помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске.

Установлено, что в помещении собирались люди.

Дело рассмотрели в суде.

За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге, с приостановлением незаконной деятельности помещения мечети.

Отметим, согласно статье 490 КоАП РК, нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к: 

  1. проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний; 
  2. осуществлению благотворительной деятельности; 
  3. ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения; 
  4. строительству культовых зданий (сооружений), перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения), - 

влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100965-nelegalnaya-mechet-funkcionirovala-v-astane/

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