Нелегальная мечеть функционировала в Астане
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Нелегальную мечеть закрыли полицейские в Астане - она работала в пристройке к частному дому. Нарушителя привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Мечеть функционировала незаконно, так как в списке культовых сооружений, зарегистрированных на территории города, отсутствует, пояснили в полиции.
Информацию о ней сообщили на канал "102".
Была проведена проверка: стражами порядка установлено, что пристройка к частному дому по улице Кумбел была оборудована под мечеть. В помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске.
Установлено, что в помещении собирались люди.
Дело рассмотрели в суде.
За нарушение законодательства РК о религиозной деятельности 59-летнего жителя столицы признали виновным и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 184 600 тенге, с приостановлением незаконной деятельности помещения мечети.
Отметим, согласно статье 490 КоАП РК, нарушение установленных законодательством Республики Казахстан требований к:
- проведению религиозных обрядов, церемоний и (или) собраний;
- осуществлению благотворительной деятельности;
- ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения;
- строительству культовых зданий (сооружений), перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения), -
влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением деятельности сроком на три месяца.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2100965-nelegalnaya-mechet-funkcionirovala-v-astane/