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Антисанитария и грубость: казахстанец отправился учиться религии в Египет и остался недоволен

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Каир, мечети
Вид на Каир. Фото: Unsplash/Omar Elsharawy

Житель Алматинской области проходил религиозное обучение в Каире, которой остался недоволен - он рассказал о грубом отношении к нему и антисанитарии, передает NUR.KZ.

В Каир житель Жамбылского района Алматинской области Канат (имя изменено - прим. ред.) отправился в 2019 году, чтобы пройти теологическую подготовку в одной из подпольных, по его словам, школ в Каире. В 9 микрорайоне египетского города, делится он, проживают "студенты" - выходцы из стран СНГ.

"В Ислам я пришел самостоятельно в начале 2010-х годов. Религиозные обряды справляю по Корану и Сунне пророка. О том, что религиозное образование можно получить за рубежом, я узнал из интернета, где пошагово был расписан необходимый алгоритм действий. В качестве преимуществ указывалась учеба от якобы первоисточников, дешевизна и коммуникации с носителями языка", - рассказывает Канат.

Не послушав советов родственников и не обратившись к священнослужителям на родине, Канат отправился в Египет. Приехав в Каир, он сразу отметил антисанитарию в столице. Кроме того, привыкший к традиционному менталитету, основанному на уважении к собеседнику, он был шокирован грубым отношением к нему местных жителей.

Также истинная причина его пребывания там не соответствовала разрешительным документам, поэтому Канат был вынужден скрываться от местных правоохранителей. Однако спустя некоторое время его все-таки настигла полиция, которая оказалась сговорчивой и за определенное вознаграждение отпустила его восвояси.

Едва пройдя годичный курс в Египте, не до конца выучив арабский язык, казахстанец решил незамедлительно вернуться домой. Никаких сертификатов или других документов, свидетельствующих о прохождении им теологической подготовки, он не получал. Полученные им в Египте знания никак не пригодились - сейчас он занят на наемной работе, тогда как мечтал стать квалифицированным теологом.

"Заявленные преимущества обучения в египетских марказах так и остались пустым словом. Из-за того, что язык я не освоил, не могу оценить и качество преподавания. Деньги я потратил на откуп, а из-за культурного барьера общение с местными не сложилось", - добавил Канат.

Он отметил, что сейчас необязательно ехать за рубеж, чтобы получить религиозное образование. Знания предлагает египетский университет исламской культуры "Нур Мубарак" в Алматы, укомплектованный соответствующим преподавательским составом и материально-технической базой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2125773-antisanitariya-i-grubost-kazahstanec-otpravilsya-uchitsya-religii-v-egipet-i-ostalsya-nedovolen/

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