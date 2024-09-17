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Эзотерика

Кота, потерявшегося в аэропорту Алматы почти месяц назад, вернули хозяйке (видео)

Опубликовано:

Кот Томас
Кот Томас. Фото: instagram/iolatta

Волонтеры нашли и вернули хозяйке кота Томаса, который потерялся в аэропорту Алматы в конце августа. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Хозяйка Томаса опубликовала в Instagram Stories фотографию кота и рассказала, что нашли его у стоянки аэропорта живым и здоровым, только очень похудевшим. Девушка поблагодарила волонтеров, которые все это время занимались поисками животного.

Скриншот Instagram Stories хозяйки Томаса
Скриншот Instagram Stories хозяйки Томаса: instagram.com/iolatta

Одна из волонтеров Александра Савоськина поделилась на своей Instagram-странице видеороликом о поисках Томаса.

"В любой ситуации всегда нужно оставаться человеком. И когда у одного человека случается беда, нужно скооперироваться и помочь", - написала девушка в подписи к видео.

Александра отметила, что в таких ситуациях нет смысла критиковать хозяина потерявшегося животного - лучше просто помочь с поисками.

"Нас собралась нереально крутая команда. Мы не писали диванные комментарии, какая "плохая" у Томаса хозяйка, мы шли и делали! Дежурили ночами, расклеивали объявления и прикармливали всех котов на районе! Переловили большинство черных котов, надевали на них ошейники, чтобы не спутать с Томасом", - рассказала Александра о поисках.

В итоге волонтерам позвонил незнакомый мужчина и рассказал, где видел Томаса. Там кота и нашли.

Напомним, в начале сентября пользовательница соцсетей рассказала, что 21 августа в аэропорту ее кот Томас сбежал из переноски и забился в сантехнику. Девушка не смогла достать его самостоятельно, поэтому она оставила свои контакты сотрудникам аэропорта и попросила позвонить ей, как только кот выйдет. Однако по итогу кота, по словам автора поста, нашли и "выставили за двери аэропорта как мусор".

В пресс-службе аэропорта Алматы заявили, что обнаруженная кошка не имела ошейника или каких-либо других опознавательных знаков домашнего питомца, поэтому ее вынесли за территорию воздушной гавани.

В аэропорту также напомнили, что ответственность за перевозку животных лежит на пассажире, включая обеспечение всех необходимых мер для безопасного перемещения питомца в пределах аэропорта.

Добавим, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте аэропорта Алматы, собаки, кошки, птицы и другие животные принимаются к перевозке только в сопровождении взрослых пассажиров и с предварительного согласия перевозчика. Пассажир должен представить сертификат и другие документы, требуемые ветеринарными органами всех стран на направлении.

Для перевозки животных и птиц пассажир должен обеспечить контейнер с доступом воздуха, водонепроницаемым дном, покрытым абсорбирующим материалом. Клетки птиц должны быть покрыты плотной светонепроницаемой тканью.

Масса сопровождаемых животных, контейнеров и пищи, не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается по тарифу, установленному нормативными актами Перевозчика. 

Если масса животного вместе с клеткой превышает 8 кг, такое животное перевозится только в качестве зарегистрированного багажа в изолированном багажнике воздушного судна. Если полет совершается воздушным судном, не имеющим изолированного багажника, то клетки с животными располагаются в пассажирском салоне с согласия рядом сидящих пассажиров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162122-kota-poteryavshegosya-v-aeroportu-almaty-pochti-mesyac-nazad-vernuli-hozyayke-video/

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