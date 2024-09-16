"Апокалипсис": снятое блогером в пригороде Актау видео впечатлило казахстанцев

Азамат Сарсенбаев написал в соцсети, что едкий дым окутал весь город. Источник его - тлеющий мусорный полигон в 15 км от Актау, кадры с которого блогер показал пользователям, передает NUR.KZ.

Публикации с эпичными кадрами появились в Instagram-аккаунте общественника. Первый пост опубликован под ироничным заголовком "Очередная коммунальная проблема будущего туристического Баку и Дубая".

"Сегодня утром проснулся от невыносимого запаха гари, едкий дым окутал весь Актау. В принципе, я всегда знал причину данной проблемы, которая из года в год только усиливается, но на этот раз хотел вам наглядно показать, из чего состоит этот запах и остатками чего мы дышим…", - пишет Сарсенбаев.

На видео с разных точек снят тлеющий и исходящий густым дымом мусорный полигон, скопление птиц вокруг, а также людей и спецтехники.

Следом за первым общественник выпустил еще одно видео, восхитившись эпичностью кадров. Действительно, видео с полигоном и птицами в клубах дыма впечатляет.

"Ждем экологов, которые ничего не обнаружили в воздухе", "Очень красиво - я о съемке, очень страшно - о ситуации!", "Вот почему аллергия обострилась ночью", "Апокалипсис", - пишут казахстанцы в комментариях.

В третьей публикации Азамат Сарсенбаев выражает мнение, что идущие по стране акции очистки городов от мусора "остаются мартышкиным трудом", так как из подобных актаускому полигонов пакеты, пластик и прочий мусор спокойно разлетаются в стороны по степи.

Видеосъемка иллюстрирует его слова: на видео видно разлетевшийся далеко вокруг полигона мусор.

"Если задуматься, данный мусорный полигон был построен в 2016 году с грубейшими нарушениями экологических и строительных норм, а потрачено на него 870 миллионов тенге, примерно в то же время тарифы на вывоз мусора были увеличены в два раза.

И что мы сейчас имеем из этого? Степь завалена мусором из-за неправильной организации мусорного полигона, в результате гниения отходов все чаще образуется биогаз, который самовозгорается, и это только начало: по словам экспертов, тлеть этот мусорный полгион будет теперь всегда, и потушить его окончательно практически невозможно", - пишет автор публикации.

И, отметив аккаунты президента и акимата Мангистауской области, призывает "начинать не с уборки мусора в городах и туристических местах, а с правильной организации мусорных полигонов, переработки и сортировки мусорных отходов".

Напомним, в начале сентября мусорный полигон горел под Астаной. Пожар начался утром 2 сентября, вечером МЧС сообщили, что при проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем. Были задействованы силы и средства ДЧС и МИО, спасатели показали впечатляющие кадры масштабного пожара на полигоне.

В июне мусорный полигон загорелся в городе Қонаев Алматинской области. Сообщалось, что огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров.

Ранее в Актобе загорелся новый мусорный полигон - пожар произошел днем в воскресенье, 28 апреля. Возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников.

31 мая в Западно-Казахстанской области случились сразу два крупных пожара - загорелись полигоны с бытовыми отходами в Уральске и Аксае. Тогда в МЧС поделились кадрами, на которых виден пожар в Уральске с высоты.

А в феврале этого года жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу. По словам местных жителей, сюда выбрасывают не только бытовые отходы, но и туши мертвых животных. Из-за этого в округе развелись своры бродячих собак.