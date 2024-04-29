Пожар произошел на новом мусорном полигоне в Актобе после субботников (видео)

В Актобе загорелся новый мусорный полигон - пожар произошел днем в воскресенье, 28 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт акимата города.

Как сообщил руководитель городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат Сериков, возгорание на новом мусорном полигоне произошло вчера в 15:45.

"Тлеет не старый полигон. Как вы знаете, территория старого полигона в прошлом году была засыпана грунтом. Возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников", - уточнил Сериков.

По его информации, в ликвидации тления задействованы 20 сотрудников и 4 единицы техники противопожарной части, 12 человек и 10 единиц техники компании "ATK QYZMET".

Он также добавил, что дополнительно к ликвидации подключают силы и средства коммунальных служб города.

Как отмечают в МЧС, основными причинами возникновения природных пожаров являются неосторожное обращение населения с огнем и грозовые разряды (молнии).

В лесных и степных массивах запрещается бросать горящие спички и окурки.

А в пожароопасный период особо опасно разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, оставлять стеклянные предметы (бутылки), промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.