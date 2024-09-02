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Кадры крупного пожара под Астаной показали в МЧС

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Пожар на мусорном полигоне в Астане
Пожар на мусорном полигоне в Астане. Фото: t.me/qr_tjm

В Астане горит мусорный полигон. Пожар начался еще утром, и в силу большой площади огнеборцы и в вечернее время продолжают борьбу с распространением огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Ранее мы уже писали о пожаре на мусорном полигоне Астаны. На тот момент сообщалось, что открытого горения нет, пожарные занимались ликвидацией очагов возгорания.

В 20:21 МЧС сообщили, что огнеборцы продолжают работу по ликвидации горения ТБО и его дальнейшего распространения.

"При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО.

Несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет", - отметили спасатели.

Позже в канале ведомства появилось видео с места, где ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности начальника УЧС района Байконыр ДЧС города Астаны Нурзат Бурибаев. В кадре видно спецтехнику, работающую на тушении пожара.

Напомним, в ночь на понедельник, 2 сентября, в Астане случился пожар не территории недействующего стадиона. ЧП обошлось без пострадавших.

Вчера пожар произошел в одной из многоэтажек по проспекту Мангилик ел в Астане - загорелся электрокабель.

В конце августа в Астане горело здание автосервиса. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, появилось в Сети.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2156322-kadry-krupnogo-pozhara-pod-astanoy-pokazali-v-mchs/

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