Кадры крупного пожара под Астаной показали в МЧС

В Астане горит мусорный полигон. Пожар начался еще утром, и в силу большой площади огнеборцы и в вечернее время продолжают борьбу с распространением огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Ранее мы уже писали о пожаре на мусорном полигоне Астаны. На тот момент сообщалось, что открытого горения нет, пожарные занимались ликвидацией очагов возгорания.

В 20:21 МЧС сообщили, что огнеборцы продолжают работу по ликвидации горения ТБО и его дальнейшего распространения.

"При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО.

Несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет", - отметили спасатели.

Позже в канале ведомства появилось видео с места, где ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности начальника УЧС района Байконыр ДЧС города Астаны Нурзат Бурибаев. В кадре видно спецтехнику, работающую на тушении пожара.

Напомним, в ночь на понедельник, 2 сентября, в Астане случился пожар не территории недействующего стадиона. ЧП обошлось без пострадавших.

Вчера пожар произошел в одной из многоэтажек по проспекту Мангилик ел в Астане - загорелся электрокабель.

В конце августа в Астане горело здание автосервиса. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, появилось в Сети.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.