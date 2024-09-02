Мусорный полигон загорелся в Астане (видео)
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В Астане горит мусорный полигон. Обстоятельства инцидента выясняются, названа предварительная площадь пожара, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"На данный момент открытого горения нет. На месте проводятся работы по ликвидации очагов возгорания.
В этих целях осуществляется проливка горения и засыпка грунтом специальной техникой. Предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.
Напомним, в ночь на понедельник, 2 сентября, в Астане случился пожар не территории недействующего стадиона. ЧП обошлось без пострадавших.
Вчера пожар произошел в одной из многоэтажек по проспекту Мангилик ел в Астане - загорелся электрокабель.
В конце августа в Астане горело здание автосервиса. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, появилось в Сети.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2156283-silnyy-pozhar-na-okraine-astany-snyali-na-video/