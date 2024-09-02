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Мусорный полигон загорелся в Астане (видео)

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Мусорный полигон в Астане
Мусорный полигон в Астане. Фото: МЧС РК

В Астане горит мусорный полигон. Обстоятельства инцидента выясняются, названа предварительная площадь пожара, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"На данный момент открытого горения нет. На месте проводятся работы по ликвидации очагов возгорания.

В этих целях осуществляется проливка горения и засыпка грунтом специальной техникой. Предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - говорится в сообщении МЧС, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, в ночь на понедельник, 2 сентября, в Астане случился пожар не территории недействующего стадиона. ЧП обошлось без пострадавших.

Вчера пожар произошел в одной из многоэтажек по проспекту Мангилик ел в Астане - загорелся электрокабель.

В конце августа в Астане горело здание автосервиса. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, появилось в Сети.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2156283-silnyy-pozhar-na-okraine-astany-snyali-na-video/

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