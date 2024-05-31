Горящий в Уральске мусорный полигон сняли с высоты (видео)

Сегодня в Западно-Казахстанской области случились сразу два крупных пожара - загорелись полигоны с бытовыми отходами в Уральске и Аксае, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по ЧС РК сообщается, что пожарные еще борются с возгораниями.

Первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района. Площадь пожара здесь составляет примерно 300 квадратных метров

Второй пожар случился в Уральске. Здесь предварительная площадь пожара составила 2 гектара.

"Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство также поделилось кадрами, на которых виден пожар в Уральске с высоты.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.