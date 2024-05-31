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Горящий в Уральске мусорный полигон сняли с высоты (видео)

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Пожар в Уральске
Пожар в Уральске. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Сегодня в Западно-Казахстанской области случились сразу два крупных пожара - загорелись полигоны с бытовыми отходами в Уральске и Аксае, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по ЧС РК сообщается, что пожарные еще борются с возгораниями.

Первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района. Площадь пожара здесь составляет примерно 300 квадратных метров

Второй пожар случился в Уральске. Здесь предварительная площадь пожара составила 2 гектара.

"Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство также поделилось кадрами, на которых виден пожар в Уральске с высоты.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2110506-goryashchiy-v-uralske-musornyy-poligon-snyali-s-vysoty-ptichego-poleta-video/

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