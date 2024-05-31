Горящий в Уральске мусорный полигон сняли с высоты (видео)
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Сегодня в Западно-Казахстанской области случились сразу два крупных пожара - загорелись полигоны с бытовыми отходами в Уральске и Аксае, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале Министерства по ЧС РК сообщается, что пожарные еще борются с возгораниями.
Первый случай возгорания был зарегистрирован в городе Аксай Бурлинского района. Площадь пожара здесь составляет примерно 300 квадратных метров
Второй пожар случился в Уральске. Здесь предварительная площадь пожара составила 2 гектара.
"Огнеборцы работают по третьему рангу. По предварительной информации жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство также поделилось кадрами, на которых виден пожар в Уральске с высоты.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2110506-goryashchiy-v-uralske-musornyy-poligon-snyali-s-vysoty-ptichego-poleta-video/