Мусорный полигон загорелся близ Алматы (видео)

Мусорный полигон загорелся в городе Қонаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК. Огнеборцы более суток пытаются ликвидировать возгорание мусора.

По информации МЧС РК, на территории полигона твердых бытовых отходов города Қонаев произошло горение мусора.

"Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара", - сказано в сообщении.

Сообщается, что пострадавших нет, причина пожара еще устанавливается.

Это уже не первый случай горения на мусорном полигоне в 2024 году в Казахстане. Ранее в Актобе загорелся новый мусорный полигон - пожар произошел днем в воскресенье, 28 апреля. Возле нового полигона загорелся мусор, принятый после субботников.

31 мая в Западно-Казахстанской области случились сразу два крупных пожара - загорелись полигоны с бытовыми отходами в Уральске и Аксае. Тогда в МЧС поделились кадрами, на которых виден пожар в Уральске с высоты.

А в феврале этого года жители сразу трех сел потребовали ликвидировать мусорный полигон в области Жетісу. По словам местных жителей, сюда выбрасывают не только бытовые отходы, но и туши мертвых животных. Из-за этого в округе развелись своры бродячих собак.