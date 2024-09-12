Акимат Алматы обратился к владельцам электромобилей

В пресс-службе акимата Алматы разъяснили, куда обращаться владельцам электромобилей города, чтобы бесплатно оставлять авто на коммунальной парковке, передает NUR.KZ.

В акимате Алматы напомнили, что с 18 сентября вступает в силу закон, предусматривающий бесплатную парковку для электромобилей. В связи с этим оператор коммунальных платных парковок Алматы предприятие "Алматы паркинг" разъяснил процедуру включения автомобилей на электрической тяге в специальный реестр.

"Владельцы электромобилей освобождаются от платы за пользование коммунальной парковкой на основании соответствующего подтверждающего документа. Для включения в реестр льготников собственникам электромобилей необходимо обратиться в "Алматы паркинг" либо подать заявление через сайт E-otonish, приложив сканированный вариант техпаспорта", - сообщили в предприятии.

После рассмотрения заявления и приложенных к ним документов будет выноситься соответствующее решение о включении данных в реестр. Срок рассмотрения заявки - 15 календарных дней.

В сообщении указано, что каждому заявителю будет предоставлен официальный ответ с указанием решения. По истечении одного года вышеуказанную процедуру необходимо повторять, поскольку реестр обновляется ежегодно.

Напомним, депутаты мажилиса приняли поправки по популяризации экологически чистого транспорта в Казахстане и развитии инфраструктуры для электромобилей. В рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция", а также устанавливаются:

выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;

отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест, размещения электрозарядных станций, в том числе в жилых и общественных зонах;

установление функции местных исполнительных органов по организации стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, вокзалах, торговых объектах, а также на площадях, улицах и т.д.;

выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;

освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

В апреле стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции. Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые.

Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно. Также мы писали, что в Казахстане разработан специальный опознавательный знак для владельцев электромобилей.

До этого сообщалось, что в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.