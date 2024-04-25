Новые дорожные знаки появятся в Казахстане
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В Казахстане утвердили несколько новых дорожных знаков. Также разработан специальный опознавательный знак для владельцев электромобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на КазСтандарт.
Как рассказали в пресс-службе КазСтандарта, речь идет об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", которые вступят в действие уже 1 мая.
Изменения, как отмечается, направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.
Из ключевых нововведений:
- обязательный опознавательный знак "Электромобиль", который должны наносить на все электромобили за исключением гибридных.
- введение новых дорожных знаков:
- "Движение на электрических самокатах запрещено" - планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;
- "Диагональный пешеходный переход";
- "Перестроение на параллельную проезжую часть";
- "Конец параллельной проезжей части".
"Предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей", – говорится в пресс-релизе.
Некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в Алматы и Астане.
Добавим, недавно в акимате Алматы рассказали о создании Telegram-чата, куда жителям мегаполиса можно будет сообщать о ямах на дороге, чтобы их залатали.
Также мы рассказывали, как казахстанцам получить денежную компенсацию за повреждения своего автомобиля из-за ямы, и за что чаще всего штрафуют автовладельцев в стране.
Напомним еще, что в этом году в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091155-novye-dorozhnye-znaki-poyavyatsya-v-kazahstane/