Новые дорожные знаки появятся в Казахстане

В Казахстане утвердили несколько новых дорожных знаков. Также разработан специальный опознавательный знак для владельцев электромобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на КазСтандарт.

Как рассказали в пресс-службе КазСтандарта, речь идет об изменениях и дополнениях в национальный стандарт СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения", которые вступят в действие уже 1 мая.

Изменения, как отмечается, направлены на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.

Из ключевых нововведений:

обязательный опознавательный знак "Электромобиль", который должны наносить на все электромобили за исключением гибридных.

введение новых дорожных знаков:

"Движение на электрических самокатах запрещено" - планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций; "Диагональный пешеходный переход"; "Перестроение на параллельную проезжую часть"; "Конец параллельной проезжей части".

"Предусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей", – говорится в пресс-релизе.

Некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в Алматы и Астане.

Добавим, недавно в акимате Алматы рассказали о создании Telegram-чата, куда жителям мегаполиса можно будет сообщать о ямах на дороге, чтобы их залатали.

Также мы рассказывали, как казахстанцам получить денежную компенсацию за повреждения своего автомобиля из-за ямы, и за что чаще всего штрафуют автовладельцев в стране.

Напомним еще, что в этом году в Алматы увеличится количество зарядных станций для электромобилей. О плюсах и минусах данного вида авто рассказывали алматинцы.