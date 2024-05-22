Владельцы электромобилей не будут платить за парковку в Казахстане

Депутаты мажилиса приняли поправки по популяризации экологически чистого транспорта в Казахстане и развитии инфраструктуры для электромобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция", а также устанавливаются:

выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;

отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест, размещения электрозарядных станций в том числе в жилых и общественных зонах;

установление функции местных исполнительных органов по организации стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, вокзалах, торговых объектах, а также на площадях, улицах и т.д.;

выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;

освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

Напомним, в апреле стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции.

Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые. Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно.

Однако стоит помнить, что установка зарядных устройств для электромобилей в закрытых паркингах в Казахстане запрещена.

Мы также рассказывали об исследовании британских ученых, которые отследили связь между статистикой ДТП и популярностью электромобилей в Великобритании.

А жители Алматы поделились своим мнением, стоит ли казахстанцам пересаживаться с автомобилей с бензиновым двигателем на электрокары.