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Владельцы электромобилей не будут платить за парковку в Казахстане

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Девушка заряжает электромобиль
Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: Freepik/senivpetro

Депутаты мажилиса приняли поправки по популяризации экологически чистого транспорта в Казахстане и развитии инфраструктуры для электромобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках законопроекта вводятся понятия "электромобиль" и "электрозарядная станция", а также устанавливаются:

  • выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;
  • отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест, размещения электрозарядных станций в том числе в жилых и общественных зонах;
  • установление функции местных исполнительных органов по организации стоянок такси с электрозарядными станциями в аэропортах, вокзалах, торговых объектах, а также на площадях, улицах и т.д.;
  • выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;
  • освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

Напомним, в апреле стало известно, что в Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции.

Кроме того, для владельцев электрокаров в Казахстане действуют различные льготы, в том числе и налоговые. Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно.

Однако стоит помнить, что установка зарядных устройств для электромобилей в закрытых паркингах в Казахстане запрещена.

Мы также рассказывали об исследовании британских ученых, которые отследили связь между статистикой ДТП и популярностью электромобилей в Великобритании.

А жители Алматы поделились своим мнением, стоит ли казахстанцам пересаживаться с автомобилей с бензиновым двигателем на электрокары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105118-vladelcy-elektromobiley-ne-budut-platit-za-parkovku-v-kazahstane/

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