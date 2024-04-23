Зарядки для электрокаров будут устанавливать по всему Казахстану

В Казахстане утвердили новые нормы для электромобилей. Теперь в каждом населенном пункте должны быть зарядные станции. О других нововведениях читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане активно ведут работу по популяризации электромобилей. Для их владельцев действуют различные льготы, в том числе и налоговые. Однако из-за отсутствия развитой инфраструктуры переход на экологичный вид транспорта идет медленнее, чем это возможно.

Эту ситуацию могут исправить новые обязательные нормы для электромобилей, которые были утверждены Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК.

Согласно обновленным правилам, теперь в каждом населенном пункте страны следует предусматривать зарядные устройства для электромобилей. Они могут находиться на автостоянках, заправочных станциях, станциях техобслуживания, объектах придорожного сервиса, а также в жилых, общественно-деловых и производственных зонах.

Стоит отметить, что на автозаправочных станциях должно быть как минимум одно зарядное устройство, доступное для лиц с инвалидностью, которые передвигаются на креслах-колясках.

При этом такие зарядки должны отвечать всем требования безопасности: степень защиты не менее IP-54 (защита от пыли и влаги) и наличие устройства защитного отключения.

Также на каждой автостоянке должны быть места для электрокаров, а на каждом таком парковочном месте необходимо установить зарядные устройства.

Примечательно, что в закрытых паркингах, которые имеют 1 или 2 степень огнестойкости, места для электрокаров должны находиться на первом уровне и оборудоваться автоматическими системами пожаротушения. Ранее в закрытых паркингах была запрещена установка зарядных устройств.

Таким образом, помимо освобождения от налогов и наличия различных льгот, в скором времени у казахстанских владельцев электромобилей должна появиться и развитая инфраструктура, которая позволит пользоваться транспортным средством с комфортом.