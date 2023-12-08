Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Зарядки для электрокаров вдоль тротуарных парковок появятся в Алматы в 2024 году

Опубликовано:

Электромобиль стоит на зарядке
Электромобиль. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Аким Алматы Ерболат Досаев во время внеочередной XII сессии маслихата рассказал о том, когда в городе появятся дополнительные зарядки для электромобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для развития электротранспорта в 2024 году вдоль тротуарных парковок и на площадочных парковках будет установлено 150 электрозарядных устройств (300 парковочных мест для электрокаров). Привлечено 10 потенциальных частных инвесторов", - сообщил аким.

По его словам, начата активная экологизация общественного транспорта путем перевода на газ и электротягу.

"В 2023 году приобретено 750 экологический чистых автобусов, из них 600 за счет городского бюджета. Впервые за последние 11 лет в Алматы начато обновление троллейбусного парка и приобретено 100 троллейбусов.

Надо отметить, что со следующего года в Алматы не должны приобретаться дизельные автобусы", - рассказал Досаев.

Он добавил, что в 2024 году в городе планируется приобрести еще 600 экоавтобусов, 100 троллейбусов, а также 100 электробусов на общую сумму 88,3 млрд. тенге.

Напомним, электромобили в Казахстане освобождены от таможенных пошлин и налогов. Ранее мы рассказывали, выгодно ли ввозить их в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049831-zaryadki-dlya-elektrokarov-vdol-trotuarnyh-parkovok-poyavyatsya-v-almaty-v-2024-godu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.