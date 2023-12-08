Зарядки для электрокаров вдоль тротуарных парковок появятся в Алматы в 2024 году

Аким Алматы Ерболат Досаев во время внеочередной XII сессии маслихата рассказал о том, когда в городе появятся дополнительные зарядки для электромобилей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для развития электротранспорта в 2024 году вдоль тротуарных парковок и на площадочных парковках будет установлено 150 электрозарядных устройств (300 парковочных мест для электрокаров). Привлечено 10 потенциальных частных инвесторов", - сообщил аким.

По его словам, начата активная экологизация общественного транспорта путем перевода на газ и электротягу.

"В 2023 году приобретено 750 экологический чистых автобусов, из них 600 за счет городского бюджета. Впервые за последние 11 лет в Алматы начато обновление троллейбусного парка и приобретено 100 троллейбусов.

Надо отметить, что со следующего года в Алматы не должны приобретаться дизельные автобусы", - рассказал Досаев.

Он добавил, что в 2024 году в городе планируется приобрести еще 600 экоавтобусов, 100 троллейбусов, а также 100 электробусов на общую сумму 88,3 млрд. тенге.

Напомним, электромобили в Казахстане освобождены от таможенных пошлин и налогов. Ранее мы рассказывали, выгодно ли ввозить их в страну.