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"Продал через два месяца": о плюсах и минусах электромобилей рассказали алматинцы

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Электромобиль
Электромобиль. Фото: Seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Все больше алматинских водителей пересаживаются с бензиновых автомобилей на электрокары. Какие есть преимущества и недостатки у электромобилей, их владельцы рассказали корреспонденту NUR.KZ.

Руслан Муканов приобрел немецкий электромобиль год назад. За это время практически не обнаружил минусов, говорит водитель. И даже зимой электрокар его не разочаровал.

"Когда морозы были в Алматы, я специально решил испытать автомобиль. С утра ездил - никаких проблем не было. По динамике комфортнее, чем бензиновый автомобиль. Плюс, не надо ждать долго, прогревать. Нужно только подождать пока монитор включится: это занимает несколько секунд - и можно сразу ехать.

Что касается комфорта в салоне: были морозы - я садился в авто… две минуты - и уже дует горячий воздух. А на бензиновом мне надо ждать когда двигатель прогреется. Потом он начинается с теплого воздуха постепенно набирать. Тратится примерно полчаса, чтобы более-менее теплый воздух шел зимой", - рассказывает Руслан.

Такая же ситуация и летом. Бензиновый двигатель перегревается - и кондиционер работает нестабильно, с жарой не справляется, говорит автовладелец. Помимо электромобиля у Руслана есть и бензиновый автомобиль объемом 4,2. И разница между ними колоссальная.

"У бензинового ремонт дорогой: много деталей, двигатель. А сам налог - вот скоро мне платить - почти 400 тысяч тенге, потому что объем большой. В бензиновом масло в двигателе и коробке передач надо менять обязательно, охлаждающую жидкость. Еще всегда что-то да ломается.

В электрокаре ничего этого нет: только электродвигатель и аккумулятор. Масло не надо менять. Даже тормозные колодки не меняешь. Они включаются если только резко тормозить. А так по городу обычно ездишь - она за счет рекуперации тормозит. Очень выгодно. И налог ноль тенге на электрокар", - говорит Руслан.

Но есть вопросы по обслуживанию электромобиля. С ходовой частью проблем нет, так как она не особо отличается от бензиновых авто. А вот по электродвигателю найти специалистов в Казахстане пока сложно, считает Руслан. Но обслуживать батарею нужно только проехав 200 тысяч километров. Поэтому с проблемами двигателя Руслан пока не сталкивался.

Также среди преимуществ электрокара мужчина выделяет тихую езду, отсутствие вредных выбросов и возможность заезжать в "зеленые" зоны, недоступные для бензиновых машин. А самый большой плюс - экономичность. Электромобиль Руслан заряжает у себя в частном доме.

"Я посчитал: в месяц примерно в 8-9 раз выходит дешевле, чем заправлять бензином. Даже если бы в два раза было дешевле, я был бы рад. А тут - 8-9. На бензиновой машине двигатель лишний раз глушишь, чтобы расхода не было, а тут даже не смотришь на расход", - делится расчетами водитель.

С нуля до ста процентов электрокар Руслана заряжается за восемь часов. Этого хватает, чтобы проехать 300 км зимой и вдвое больше - летом.

Сейчас многие друзья Руслана тоже приобрели электрокары, в том числе и знакомые из Астаны и Петропавловска. Они также отметили преимущества электромобилей зимой. Проблем ни у кого не возникло даже в сильные морозы.

А вот Артем нашел в электрокаре больше минусов, чем плюсов. После недолгого пользования свой китайский электромобиль мужчина продал и пересел обратно на бензиновый транспорт.

"Возник дискомфорт в эксплуатации, потому что я живу в квартире в многоэтажке. Установка зарядной станции там была очень сложной в отличие от частных домов. Чтобы зарядить авто, нужно постоянно перестраивать свой график, подгадывать.

Например, у тебя мало зарядки и тебе нужно срочно ехать утром… ты этого не учел - и остался без машины. Чтобы зарядить, нужно ехать в ТЦ. Есть ли там очередь, смотришь в приложении. Бывало, что ближайшие от тебя все заняты. Надо ехать, искать другую станцию. А потом ты поставил автомобиль (на зарядку - прим. ред.) - нужно ждать. Можно уехать или там все это время находиться", - рассказывает Артем.

Ждать приходилось долго. С 20 до 85% электрокар заряжался за 5-6 часов. А пользоваться быстрыми зарядками Артем опасался, так как боялся, что это повлияет на срок службы батареи. Были у мужчины и вопросы по обслуживанию авто.

"Мы были как первопроходцы. Когда я владел, не было официального представителя. Были опасения по поводу ремонта и обслуживания. Так как хороших специалистов пока немного. В итоге, столкнувшись со всеми недостатками, я продал свой электрокар через два месяца таким же новым, каким его брал", - заключил Артем.

Из плюсов Артем выделил невысокую стоимость автомобиля и экономию на топливе. С трудностями, которые поджидают автовладельцев зимой, мужчина не столкнулся. Более того, негативных отзывов он не слышал и от других владельцев электрокаров, которые ездили в мороз.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о том, когда в городе появятся дополнительные зарядки для электромобилей. По его словам, в 2024 году вдоль тротуарных парковок и на площадочных парковках будет установлено 150 электрозарядных устройств (300 парковочных мест для электрокаров).

Выгодно приобретать электрокары казахстанцы смогут еще два года. В Евразийской экономической комиссии приняли решение продлить тарифную льготу на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС вплоть до конца 2025 года. В Казахстан можно свободно ввозить электромобили и при этом не платить различные пошлины и налоги, которыми облагаются машины с двигателями внутреннего сгорания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/2056462-prodal-cherez-dva-mesyatsa-o-plyusah-i-minusah-elektromobiley-rasskazali-almatintsy/

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