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Сколько еще можно бесплатно ввозить электромобили в Казахстан

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Мужчина заряжает электромобиль
Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: freepik.com

В Евразийской экономической комиссии приняли решение продлить тарифную льготу на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС вплоть до конца 2025 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстан можно свободно ввозить электромобили и при этом не платить различные пошлины и налоги, которыми облагаются машины с двигателями внутреннего сгорания.

Изначально льготный тариф должен был завершить свое действие к концу 2023 года, однако совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить его срок до 31 декабря 2023 года.

Таким образом, у казахстанцев будет еще как минимум два года для того, чтобы на выгодных условиях ввезти в страну электромобили.

"Продление сроков применения тарифной льготы в комплексе с другими мерами, направленными на стимулирование спроса на электромобили, их производства и развитие сети зарядных станций, будет способствовать более широкому распространению таких транспортных средств", – объяснили свое решение в ЕЭК.

Стоит отметить, что беспошлинный ввоз предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство или постоянное место жительства в Российской Федерации.

Продление льготного периода для ввоза электромобилей может оказать положительное влияние на рынок, что в свою очередь принесет пользу как экологии Казахстана, так и экономическому развитию страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2047693-skolko-esche-mozhno-besplatno-vvozit-elektromobili-v-kazahstan/

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