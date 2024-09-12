Самый длинный автомобильный тоннель запустили в Казахстане

К эксплуатации готов самый длинный в стране автомобильный тоннель на перевале Шакпак Баба в Туркестанской области: его длина 840 м, ширина 11 м и высота 8 м, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, сегодня, 12 сентября, состоится официальное открытие тоннеля при участии вице-министра транспорта РК Сатжана Аблалиева.

"Для обеспечения безопасности предусмотрены диспетчерские пункты с обеих сторон тоннеля, которые управляют процессами освещения, вентиляции, сигнализации и светофорным регулированием.

Кроме того, в тоннеле установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты, что позволяет контролировать ситуацию в режиме реального времени", - заявляет ведомство.

Также рядом с тоннелем расположены дорожный ремонтный пункт, АЗС, вертолетные площадки и торговые зоны.

Автомобильный тоннель на перевале Шакпак Баба. Фото: t.me/kolikpress

Автомобильный тоннель на перевале Шакпак Баба. Фото: t.me/kolikpress

"Следует подчеркнуть, что в преддверии открытия автодорожного тоннеля прошли учения, в которых участвовали 100 человек и 15 единиц спецтехники. Были протестированы системы безопасности тоннеля, включая вентиляцию и пожаротушение. Также отрабатывались действия по буксировке неисправного транспортного средства и организация движения техники. Был проведен инструктаж для дорожных служб. Учения способствовали повышению готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации", - сообщается в публикации.

Автомобильный тоннель на перевале Шакпак Баба. Фото: t.me/kolikpress

Напомним, 9 сентября сообщалось, что министр транспорта Казахстана Марат Карабаев лично инспектирует ход реализации программы среднего ремонта в регионах. Глава Минтранса посетил с рабочим визитом Мангистаускую область. Далее он посетит Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую области.

В своем последнем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что большое значение имеет программа среднего ремонта. Президент также предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог. Предполагается, что на платформе будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.

В июне Токаев назвал данную проблему в Казахстане тяжелейшей. В июле был запущен Telegram-бот, через который можно оставить жалобу на плохое состояние дорог или сообщить о другой проблеме.

Кроме того, в Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта. Как рассказали в Минтранспорта, это обеспечит сохранность дорог. АСИ установлены на основных въездах в столицу со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

Также и в Алматы в начале лета началась масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливают многотонные авто, взвешивают их и штрафуют водителей при перегрузе.

Добавим, в июне в Минтрансе назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто. Отметим, что не все водители большегрузов согласны с новыми мерами: 9 сентября сообщалось о случае, когда водитель грузовика отказался от взвешивания и наехал на авто транспортной инспекции под Астаной.