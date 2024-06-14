"Охота" на большегрузы началась в Алматы: на дорогах взвешивают грузовики (видео)

В Алматы началась масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливают многотонные авто, взвешивают их и штрафуют водителей при перегрузе, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, "охоту" на большегрузы начали в Алматы вчера утром. Инспекторы останавливали буквально каждый грузовик, ставили машину на весы и проверяли на наличие избыточных килограммов.

Допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.

С начала года в Алматы весогабаритные параметры нарушили 43 водителя, их оштрафовали более чем на 30 миллионов тенге.

"Для города Алматы они крупногабаритные. И их грузоподъемность очень большая и не подходит для наших городских дорог. У автомашины, скажем, на переднюю ось допустимость до 10 тонн идет. На задние, если они смежные, когда на момент эти машины, их разрешенная масса на задние две оси составляет 16 тонн.

Есть градация по штрафам: от физлица до юрлиц и до крупных. Штраф составляет от 40 МРП (147 тыс. тенге) до 1000 МРП (3,6 млн тенге)", - сообщил главный специалист инспекции транспортного контроля Алматы Ерликбек Затыбеков.

Источник: КТК

Напомним, в конце мая глава государства, выступая в Алматы, назвал ситуацию с качеством дорог в Казахстане тяжелейшей.

"Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция", - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за использованием автомагистралей, налагать штрафы за выезд на них перегруженных многотонных грузовых машин.

Позже в Минтранспорта выступили с заявлением. В ведомстве заявили, что главная причина плохих дорог - перегруженные грузовые авто, и напомнили, что в 2022 году был принят закон, определяющий порядок установки и функционирования автоматизированных станций измерения.

"Этот закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через измерительные станции, объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований закона предусмотрено административное наказание", - подчеркнули в ведомстве.

В Минтрансе подчеркивали, что увеличат количество автоматизированных станций измерения.

Добавим, ранее журналисты спросили главу Минтранспорта Марата Карабаева, почему в городах Казахстана каждый год ремонтируют дороги и не считает ли он это отмыванием денег. Что ответил министр, читайте здесь.