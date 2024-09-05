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Автоматизированную систему официально внедрили для авто при въезде в Астану

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Грузовики
Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта. Как рассказали в Минтранспорта, это обеспечит сохранность дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных.

Так, АСИ установлены на основных въездах в столицу со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс. до 3,7 миллионов тенге).

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать:

  • трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
  • четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями - 32 тонны;
  • пятиосные - 38 тонн;
  • с шестью и более осями - 44 тонны.

Данная система, как отмечается, позволит минимизировать коррупционные риски и исключить человеческий фактор. До конца года планируется внедрить данную систему по Казахстану.

Напомним, в июне в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

В Алматы в начале лета началась масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливают многотонные авто, взвешивают их и штрафуют водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.

Наряду с этим стало известно, что наказание хотят ужесточить для водителей большегрузов, разрушающих дороги.

Недавно аким Астаны сообщил о введении ограничения на передвижение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в часы пик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157672-sohrannost-dorog-mashiny-nachali-vzveshivat-pri-vezde-v-astanu/

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