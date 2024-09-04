МВД перешло на усиленный вариант несения службы перед началом Всемирных игр кочевников
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В преддверии проведения Всемирных игр кочевников в Астане и по всему Казахстану полиция перешла на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
В преддверии Всемирных игр кочевников МВД перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, сообщается на информационном медиапортале ведомства.
Учитывая, что мероприятие проводится в Астане, особое внимание уделено столице. 3 сентября в городе проведен общегарнизонный развод комплексных сил, заступающих на службу.
Задействованные силы, как сообщается, ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания людей, вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами.
МВД призвало жителей и гостей столицы соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157235-mvd-pereshlo-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhba-iz-za-provedeniya-vsemirnyh-igr-kochevnikov/