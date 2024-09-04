МВД перешло на усиленный вариант несения службы перед началом Всемирных игр кочевников

В преддверии проведения Всемирных игр кочевников в Астане и по всему Казахстану полиция перешла на усиленный вариант несения службы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В преддверии Всемирных игр кочевников МВД перешло на усиленный вариант несения службы по всей стране, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Учитывая, что мероприятие проводится в Астане, особое внимание уделено столице. 3 сентября в городе проведен общегарнизонный развод комплексных сил, заступающих на службу.

Задействованные силы, как сообщается, ориентированы на профилактику правонарушений, поддержание правопорядка в местах массового пребывания людей, вежливое и культурное отношение при взаимодействии с гражданами.

МВД призвало жителей и гостей столицы соблюдать закон, относиться с пониманием к усиленным мерам безопасности.