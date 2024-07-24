Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Повлияют ли игры кочевников на работу вузов в Астане

Опубликовано:

Студенты в аудитории
Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Skynesher/Getty Images

На брифинге Миннауки министр Саясат Нурбек сообщил, что студенты в Астане будут учиться в штатном режиме во время Всемирных игр кочевников, передает корреспондент NUR.KZ.

"Игры кочевников никак не будут влиять на учебный процесс, он будет в штатном режиме. Это, скорее всего, по школам будет решение принято, но высшее образование в прежнем режиме", - сообщил министр.

Напомним, что Всемирный игр кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.

Добавим, ранее сообщалось, что в Астане рассматривают вариант переноса начала учебного года с 1 сентября на более позднюю дату из-за этого мероприятия.

Поскольку в столицу приедут спортсмены из разных стран мира, а мероприятия будут проходить в нескольких спортивных объектах, это создаст нагрузку на трафик как раз во время начала учебного года.

В Министерстве туризма и спорта тогда рассказали, что придумали два варианта решения этой проблемы - перевести часть учебных заведений на онлайн или продлить столичным школьникам и студентам каникулы.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии.

С передачей права проведения ВИК Казахстану, расширился и список стран, принимавших Игры.

При этом проведение 5-х Всемирных игр кочевников именно в сентябре - это отсылка к празднику, отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку. Путь каравана людей и животных с юртами и имуществом традиционно заканчивался на новой стоянке тоем с ритуалами, играми и состязаниями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139339-povliyayut-li-igry-kochevnikov-na-rabotu-vuzov-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie