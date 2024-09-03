Игры кочевников в Астане: несколько автобусных маршрутов меняют схему движения

В связи с проведением Игр кочевников в Астане временно изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на "City Transportation Systems".

"В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении транспортной компании в Telegram-канале.

С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже.

Ранее мы писали, стоит ли астанчанам ожидать заторов на дорогах в связи с проведением Всемирных Игр кочевников в Астане с 8 по 14 сентября.

Мы также писали, повлияют ли игры кочевников на работу вузов в Астане. Тогда глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что студенты в Астане будут учиться в штатном режиме.

В штатном режиме в период проведения Игр будут учиться и столичные школьники.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии.

С передачей права проведения ВИК Казахстану, расширился и список стран, принимавших Игры.

При этом проведение 5-х Всемирных игр кочевников именно в сентябре - это отсылка к празднику, отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку. Путь каравана людей и животных с юртами и имуществом традиционно заканчивался на новой стоянке тоем с ритуалами, играми и состязаниями.