Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов.

Заслушаны отчеты о функционировании общественного транспорта, обеспечении безопасности и поддержании чистоты в дни состязаний.

️Президент подчеркнул, что Игры кочевников являются крупнейшими в мире соревнованиями по национальным видам спорта. Он акцентировал внимание на важности организации всех мероприятий на высоком уровне, а также на необходимости создать комфортные условия для гостей и спортсменов, познакомить их с богатой историей и культурой Казахстана.

Совещание. Фото: Акорда

С докладами выступили первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, аким Астаны Женис Касымбек, министр культуры и информации Аида Балаева, министр внутренних дел Ержан Саденов и министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников – это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований – народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации. Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии.