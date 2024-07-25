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Всемирные игры кочевников: стоит ли астанчанам ожидать заторов на дорогах

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Пробки в Астане
Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Комитета административной полиции в СЦК рассказал, следует ли ожидать астанчанам повышенных мер безопасности на дорогах из-за Всемирных игр кочевников, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Кайсара Султанбаева, ожидаются ли какие-то ограничения по дорогам Астаны и будут ли менять схемы работы городских светофоров в связи с проведением Всемирных игр кочевников.

"Да, действительно, с 8 по 14 сентября планируется проведение Всемирных игр кочевников в Астане. Ожидается прибытие большого количества спортсменов-участников - где-то около 3 тыс.человек. Все это время они будут проживать здесь, так как в Астане и будут проходить соревнования", - отметил он.

Однако по словам спикера, вводить повышенные меры безопасности, как это было в период проведения саммита ШОС, в столице не планируются. 

"Недавно прошел саммит ШОС, там были определенные моменты. Но это было связано с тем, что было большое количество глав государств, охраняемых лиц. В данном случае, касаемо​ Игр - таких охраняемых лиц не будет, это всего лишь  участники​ этих игр, спортсмены. Поэтому я думаю, что серьезных проблем по перекрытию улиц и создания каких-то заторов не будет", - добавил глава Комитета МВД.

Кайсар Султанбаев также сообщил, что ближе к началу Игр разработают схему перемещения спортсменов.

"Как только нам станут известны места проживания, и уже точно будут известны места проведения мероприятий, мы подготовим схемы и по ним будем возить спортсменов.

Я думаю, что перекрывать движение в этом случае нет необходимости. Возможно, да, мы эти автобусы будем сопровождать, но перекрывать движение вряд ли", - резюмировал Кайсар Султанбаев.

Напомним, что Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября. Добавим, ранее сообщалось, что в Астане рассматривают вариант переноса начала учебного года с 1 сентября на более позднюю дату из-за этого мероприятия.

Накануне мы писали о том, повлияют ли игры кочевников на работу вузов в Астане. Тогда глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что студенты в Астане будут учиться в штатном режиме.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии.

С передачей права проведения ВИК Казахстану, расширился и список стран, принимавших Игры.

При этом проведение 5-х Всемирных игр кочевников именно в сентябре - это отсылка к празднику, отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку. Путь каравана людей и животных с юртами и имуществом традиционно заканчивался на новой стоянке тоем с ритуалами, играми и состязаниями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2139870-vsemirnye-igry-kochevnikov-stoit-li-astanchanam-ozhidat-zatorov-na-dorogah/

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