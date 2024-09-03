Специальные автобусы запустят в Астане в сентябре

С 9 по 13 сентября в столице запустят специальные автобусы, которые будут курсировать по местам соревнований Всемирных игр кочевников, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, во время проведения соревнований 5-х Всемирных игр кочевников для жителей и гостей столицы будут запущены специальные автобусы, которые будут курсировать с нескольких точек с 8.00 до 20.00 часов.

Проезд на специальных автобусах возможен только при предоставлении билета на Всемирные игры кочевников. Въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий будет запрещен, отмечается в публикации.

Точки сбора и выезда специальных автобусов:

Парковочная зона "Астана Арена" Парковочная зона "Бас мешіт" Парковочная зона "ЕХРО"

В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно.

Жителей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Добавим, с измененными схемами движения общественного транспорта по маршрутам №№ 18, 37, 303, 323 можно ознакомиться здесь.

Ранее мы писали, стоит ли астанчанам ожидать заторов на дорогах в связи с проведением Всемирных Игр кочевников в Астане с 8 по 14 сентября.

Мы также писали, повлияют ли игры кочевников на работу вузов в Астане. Тогда глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что студенты в Астане будут учиться в штатном режиме.

В штатном режиме в период проведения Игр будут учиться и столичные школьники.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии.

С передачей права проведения ВИК Казахстану, расширился и список стран, принимавших Игры.

При этом проведение 5-х Всемирных игр кочевников именно в сентябре - это отсылка к празднику, отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку. Путь каравана людей и животных с юртами и имуществом традиционно заканчивался на новой стоянке тоем с ритуалами, играми и состязаниями.