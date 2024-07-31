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Как будут учиться школьники во время игр кочевников в Астане

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Школьники за партами
Школа. Иллюстративное фото: Jonathan Kirn/Getty Images

Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане школьники будут учиться в штатном режиме, продления каникул не планируется, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования города.

"Учебный год для учащихся (школьники, студенты) начнется в штатном режиме - с 1 сентября. Продления летних каникул в связи с проведением Всемирных игр кочевников не будет", - говорится в сообщении пресс-службы профильного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Астане рассматривают вариант переноса начала учебного года с 1 сентября на более позднюю дату из-за этого мероприятия.

Поскольку в столицу приедут спортсмены из разных стран мира, а мероприятия будут проходить в нескольких спортивных объектах, это создаст нагрузку на трафик как раз во время начала учебного года.

В Министерстве туризма и спорта тогда рассказали, что придумали два варианта решения этой проблемы - перевести часть учебных заведений на онлайн или продлить столичным школьникам и студентам каникулы.

Позже глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что во время Всемирных игр кочевников студенты в Астане будут учиться в штатном режиме.

Напомним, что сами игры пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.

По данным с официального сайта соревнования, Всемирные игры кочевников - это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.

Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Отмечается, что международное спортивное событие, задуманное и впервые реализованное в Кыргызской Республике, получило глобальный статус, охватывая все больше стран и привлекая внимание широкой аудитории не только в Евразии.

С передачей права проведения ВИК Казахстану, расширился и список стран, принимавших Игры.

При этом проведение 5-х Всемирных игр кочевников именно в сентябре - это отсылка к празднику, отмечающему завершение перекочевки с летней на зимнюю стоянку. Путь каравана людей и животных с юртами и имуществом традиционно заканчивался на новой стоянке тоем с ритуалами, играми и состязаниями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2142595-kak-budut-uchitsya-shkolniki-vo-vremya-igr-kochevnikov-v-astane/

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