Асфальт у дома олимпийца Сметова: аким разъяснил ситуацию

В кулуарах правительства аким Жамбылской области объяснил, почему перед домом победителя олимпиады Елдоса Сметова появился асфальт, передает корреспондент NUR.KZ.

Акима Ербола Карашукеева спросили, специально ли асфальт был положен к приезду спортсмена.

"Строительство дорог - это не простой процесс. В этом году были финансовые вливания. Но я думаю, сделать дорогу за счет средств спонсора - в этом ничего плохого нет. Тем более, что сам процесс госзакупок задерживается по объективным причинам, поэтому здесь я ничего предосудительного не вижу.

Я вам объясняю: в этом поселке предусматривалось строительство дороги, но из-за того, что процесс госзакупок затягивался… а вы знаете, что и отец, и мать его получили звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" - и мать его попросила, чтобы ей сделали дорогу. Мы ей объяснили, что процедура государственных закупок идет, надо чуть-чуть подождать. Но гости приходили, в том числе наши бизнесмены, и за счет спонсорских средств сделали дорогу нашему чемпиону. Я думаю, что здесь ничего плохого не будет", - ответил аким.

Напомним, после того, как перед домом Елдоса Сметова появился асфальт, казахстанцы шутили, чтобы спортсмен переезжал жить на их улицы, где бы хорошее покрытие тоже не помешало бы.

27 июля Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.

С победой его поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, лично позвонив спортсмену, а также глава Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин.

По возвращению дзюдоистов - в том числе Сметова и бронзового призера Гусмана Кыргызбаева - встретили рано утром в аэропорту Алматы члены их семей, поклонники, журналисты. Спортсмены поделились своими впечатлениями от Игр и поблагодарили всех, кто их поддерживал.

В Таразе олимпийского чемпиона встретили у восточных ворот аким Жамбылской области Ербол Карашукеев и сотни жителей. Сметов с флагом Казахстана прокатился на автомобиле по улицам города, приветствуя поклонников.

После этого на центральном стадионе города чемпиону торжественно вручили ключи от автомобиля и пятикомнатного пентхауса. Отблагодарили также его тренера Галымжана Жылгельдиева - последнему досталась двухкомнатная квартира и автомобиля Hyundai Santa Fe.