Три участка дорог перекроют в разных частях Астаны

Будет ограничено движение на транспортной развязке на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык, по участку ул. Енлик Кебек и участку ул. Сулуколь, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" продолжает работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с этим по 2 сентября будет полностью перекрыт транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык согласно схеме.

Дорожные работы в Астане. Фото: акимат Астаны

Также 30 августа будет полностью перекрыт участок ул. Енлик Кебек на участке от ул. Болашак до ул. Бейбарыс Султан, сообщает ведомство.

Дорожные работы в Астане. Фото: акимат Астаны

Также 30 и 31 августа будет полностью перекрыт участок ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер.

Дорожные работы в Астане. Фото: акимат Астаны

Добавим, ранее сообщалось, что 30 августа будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Туран и улицы Сыганак.

Также акимат Астаны сообщал, что по 30 августа движение по левой стороне ул. Сыганак на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра будет перекрыто.

31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run". Поэтому с 8 до 10 часов будут перекрыты улицы и проспекты:

Бейбитшилик (от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра);

А. Жангельдина (от ул. Бейбитшилик до пр. Женис);

Женис (от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина);

С. Сейфуллина (от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова);

К. Кумисбекова (от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары);

Кенесары (от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауэзова)

Также до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост). Также до 1 сентября движение на перекрестке пр. Богенбай батыра и ул. Ш. Валиханова будет осуществляться только по одной стороне.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.