В помощь водителям: какие участки улиц в Астане следует объезжать в июле

В Астане продолжается масштабный ремонт дорог. Всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения в июле корреспондент NUR.KZ собрал в один материал.

Сегодня в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщили новую информацию об ограничении движения по улицам столицы.

Так, в связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна с 12 до 17 июля будет частично перекрыта ул. А. Жангельдина. Речь идет об участке от пр. Республики до ул. С. Рахимова. При этом движение будет организовано по одной из сторон.

По этой же причине до 13 июля будет перекрыт переулок Майлина, на участке от ул. К. Сатпаева до ул. А. Рудаки. А движение будет осуществляться по прилегающей улице Б. Майлина.

Из-за среднего ремонта с 13 по 28 июля дорожные службы частично ограничат движение по ул. Сыганак, на участке от ул. Айтматова до пр. Кабанбай батыра. Но движение автотранспортных средств будет обеспечено по одной из сторон.

А на улице Ж. Ташенова укладывают верхний слой дорожного полотна, на участке от улицы А. Бараева до улицы Амман. Поэтому участок частично перекроют до 15 июля.

Средний ремонт дороги идет и на правосторонних съездах транспортной развязки на пересечении пр. Мәңгілік ел и ул. Сарайшык. Поэтому до 25 июля участок будет полностью перекрыт. Движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам Акмешит и Туркестан.

До 15 июля будут ремонтировать дорогу по проспекту Кабанбай батыра, на участке от кольца "Жулдыз" до проспекта Мәңгілік ел. Движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

14 июля должен завершиться ремонт участка улицы Шалколде, от улицы Шарбакты до улицы Бакена Серикбаева.

Такая же дата окончания ремонта (до 14 июля) указана и для улицы Тараса Шевченко. Здесь перекрыт участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары.

До 15 июля будут ремонтировать участок проспекта Туран, от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз. Машинам можно ездить в одном направлении (от аэропорта в сторону города).

При этом аж до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост).

"Частично перекрыт участок моста по левой стороне, который ранее не ремонтировался. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон. Как сообщалось ранее, осенью движение будет обеспечено полностью. На данный момент движение осуществляется по правой стороне путепровода - в обе стороны", - уточнили в управлении.

Напомним, что до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничено движения по улице Сыганак. Здесь строят одну из станций LRT.

"Просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - обращаются к жителям и гостям столицы в управлении транспорта.