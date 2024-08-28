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Улицу, прилегающую к проспекту Туран, временно перекроют в Астане

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Дорожный знак стоит на дороге
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 28 по 30 августа движение по левой стороне ул. Сыганак на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра будет перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" продолжает работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна.

В этой связи с 28 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет организовано по правой стороне.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.

Дорожные работы в Астане
Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Добавим, до 29 августа перекрыт подход к мосту "Караоткель" от улицы Калкаман до моста.

Также до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост). Также с 28 августа до 1 сентября движение на перекрестке пр. Богенбай батыра и ул. Ш. Валиханова будет осуществляться только по одной стороне.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2154529-ulicu-prilegayushchuyu-k-prospektu-turan-vremenno-perekroyut-v-astane/

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