Одно из пересечений проспекта Туран временно перекроют для транспорта в Астане
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В связи с проведением дорожных работ с 29 по 30 августа будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Туран и улицы Сыганак, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" продолжает работы по ремонту дорожного полотна.
В этой связи с 29 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение транспортных средств будет перенаправлено по правосторонним съездам.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.
Напомним, ранее акимат Астаны сообщал, что по 30 августа движение по левой стороне ул. Сыганак на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра будет перекрыто.
31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run". Поэтому с 8 до 10 часов будут перекрыты улицы и проспекты:
- Бейбитшилик (от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра);
- А. Жангельдина (от ул. Бейбитшилик до пр. Женис);
- Женис (от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина);
- С. Сейфуллина (от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова);
- К. Кумисбекова (от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары);
- Кенесары (от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауэзова)
Также до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.
Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост). Также с 28 августа до 1 сентября движение на перекрестке пр. Богенбай батыра и ул. Ш. Валиханова будет осуществляться только по одной стороне.
До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155081-odno-iz-peresecheniy-prospekta-turan-vremenno-perekroyut-dlya-transporta-v-astane/