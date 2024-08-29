Одно из пересечений проспекта Туран временно перекроют для транспорта в Астане

В связи с проведением дорожных работ с 29 по 30 августа будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Туран и улицы Сыганак, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" продолжает работы по ремонту дорожного полотна.

В этой связи с 29 по 30 августа текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение транспортных средств будет перенаправлено по правосторонним съездам.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторов на дорогах.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в акимате.

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Напомним, ранее акимат Астаны сообщал, что по 30 августа движение по левой стороне ул. Сыганак на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра будет перекрыто.

31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run". Поэтому с 8 до 10 часов будут перекрыты улицы и проспекты:

Бейбитшилик (от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра);

А. Жангельдина (от ул. Бейбитшилик до пр. Женис);

Женис (от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина);

С. Сейфуллина (от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова);

К. Кумисбекова (от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары);

Кенесары (от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауэзова)

Также до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

Кроме того, до 1 сентября будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост). Также с 28 августа до 1 сентября движение на перекрестке пр. Богенбай батыра и ул. Ш. Валиханова будет осуществляться только по одной стороне.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.