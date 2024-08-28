До 1 сентября перекроют участок одной из улиц в Астане

Участок улицы Ш.Валиханова частично перекроют из-за ремонта дорог в Астане. Работы продлятся до 1 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия на пересечении пр. Богенбай батыра и ул. Ш.Валиханова. При этом движение на перекрестке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

В связи с этим с 28 августа по 1 сентября текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт частично", - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Telegram-канале.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Схема частично перекрытого участка дороги представлена ниже.

Накануне сообщалось, что до 29 августа в Астане из-за ремонта дорожного полотна временно ограничат движение до моста "Караоткель".

До 30 ноября полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.