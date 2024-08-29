Сразу на шести улицах в Астане закроют проезд из-за марафона

В Астане 31 августа перекроют сразу несколько улиц в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run", передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

По данным на сайте акимата Астаны, 31 августа несколько улиц в столице будут перекрыты в связи с проведением спортивного марафона "Saryarqa Run". Поэтому с 8 до 10 часов будут перекрыты улицы и проспекты:

Бейбитшилик (от ул. Кенесары до пр. Богенбай батыра);

А. Жангельдина (от ул. Бейбитшилик до пр. Женис);

Женис (от пр. Богенбай батыра до ул. С. Сейфуллина);

С. Сейфуллина (от ул. Бейбитшилик до ул. К. Кумисбекова);

К. Кумисбекова (от ул. А. Жангельдина до ул. Кенесары);

Кенесары (от ул. К. Кумисбекова до ул. М. Ауэзова).

Сообщается, что для удобства участников будет организована парковка возле здания по адресу Бейбитшилик, 9. Заезд будет осуществляться со стороны улицы Т. Бигельдинова.

Схема движения на время перекрытия улиц в Астане. Схема: акимат Астаны

Накануне сообщалось, что до 30 августа в Астане движение по левой стороне ул. Сыганак на участке от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра будет перекрыто.

Напомним, до 1 сентября в Астане будет идти реконструкция путепровода по шоссе Алаш (Горбатый мост). Также до 1 сентября движение на перекрестке пр. Богенбай батыра и ул. Ш. Валиханова будет осуществляться только по одной стороне.

Мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.