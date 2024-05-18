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Свыше 50 улиц перекроют в Астане из-за ремонта дорог

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщает пресс-служба столичного акимата, в прошлом году упор работы был сделан на строительстве и вводе в эксплуатацию объектов систем жизнеобеспечения — станции питьевой воды (НФС-3), газовых тепловых станций "Туран", "Юго-Восток".

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. При этом отмечаем, что, учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение.

В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц. Часть работ уже завершена", — проинформировали в акимате.

Отмечается, что открытая в декабре прошлого года улица Айтматова привела к уменьшению транспортной нагрузки на 12% по проспектам Туран, Кабанбай батыра, ул. Сыганак. В текущем году строительство этой важной для столицы улицы будет завершено.

Также открытие нового моста по проспекту Тәуелсіздік в октябре прошлого года привело к уменьшению нагрузки по проспекту Мангилик Ел на 15% и обеспечило гражданам более быстрое перемещение между правым и левым берегами.

В акимате Астаны также проинформировали касательно перекрытых улиц по состоянию на 18-19 мая.

Улицы, перекрытые полностью:

  • пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Кунаева (мост над круглой площадью) (альтернативные пути – под мостом, пр. Туран, ул. Қазақ радиосы – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);
  • правосторонний съезд с ул. Сарайшык на пр. Мангилик Ел. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам Акмешит и Туркестан.

Улицы в жилых массивах:

  • ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;
  • ул. Шакпак от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;
  • ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;
  • ул. Келешек от пр. Тлендиева до ул.Жанаконыс;
  • пер. Жарсуат от ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля;
  • ул. Абат-Байтак от К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой.

Улицы, перекрытые частично:

  • пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова (При этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);
  • Мост "Архар" на участке от пр. Б. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык по правой стороне. При этом движение обеспечено по левой стороне в обоих направлениях;
  • транспортная развязка на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык. Движение перекрыто частично с 20:00 часов 17 мая по 20 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств осуществляется в оба направления по левой стороне (от ул. Туркестан в сторону пр. Кошкарбаева);
  • пр. Туран на участке от ул. Сыганак до ул. Орынбор. Движение будет перекрыто частично с 20:00 часов 17 мая по 20 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении (от аэропорта в сторону города).

Накануне сообщалось, что в связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна на улице Абат-Байтак на участке от улицы Байсеитовой до улицы Байсековой будет полностью перекрыто движение с 17 по 25 мая.

Также в Астане до 20 мая полностью перекрыли проезд для машин по улице Келешек между проспектом Тлендиева и улицей Жанаконыс.

А до 26 мая движение перекрыли по переулку Жарсуат — на участке от ул. Фахд бен Абдулл Азиз до ул. М. Джалиля.

Ранее также сообщалось, что с 26 апреля по 16 июля на участке от моста М3 до улицы Нажимеденова планируется частичное ограничение движения и сокращение полос движения по улице Калдаякова для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок LRT.

Кроме того, до конца ноября полностью перекрыто движение по одному из участков на улице Сыганак - здесь будут строить одну из станций LRT. Для водителей будет недоступен участок от улицы Акмешит до улицы Туркестан в обе стороны.

Также из-за среднего ремонта дорог на участке проспекта Тауелсиздик в Астане до июня будет частично перекрыто движение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102813-svyshe-50-ulic-perekroyut-v-astane-iz-za-remonta-dorog/

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