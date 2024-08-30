Вейпы продолжают продавать в Казахстане, несмотря на запрет (видео)

Несмотря на законодательный запрет вейпов и "одноразок", купить их довольно просто: продукция свободно продается в соцсетях и мессенджерах, передает телеканал "Астана".

Издание сообщает, что их корреспонденты провели собственное расследование и связались с продавцами и курьерами.

"После запрета на продажу вейпов только в Астане закрылись более сотни специализированных магазинов. Но, судя по всему, саму торговлю это не остановило.

Теперь продавцы используют для этого популярные мессенджеры и социальные сети. Мы наткнулись на несколько таких страниц в интернете. Там свободно предлагают курительные смеси. А покупатели без стеснения публикуют видеоотзывы.

Мы решили сами проверить, насколько легко приобрести на таких ресурсах запрещенный товар. И связались с продавцом. Ответ не заставил себя долго ждать", - пишут авторы статьи.

Доставить запрещенные товары продавец обещает в считанные часы, причем прямо на дом.

В столичной полиции издание заверили, что постоянно следят за соблюдением закона о продаже вейпов. После того, как запрет вступил в силу, стражи порядка проводят рейдовые мероприятия под названием "Антитабак". С июня правоохранители только в Астане выявили 10 подобных нарушений.

"Мы тоже его (запрет на продажу вейпов - прим. ред.) контролируем. Специальный отдел с этим работает. Если в сетях интернет-продажа происходит, данный факт у нас регистрируется. В РДР уголовное дело возбуждается. В рамках уголовного дела проводится проверка. Данные лица задерживаются. Принимаются решения", - сообщил изданию заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Астаны.

Адвокат Жандос Туяков считает, что можно ужесточить закон о продаже вейпов. Но этой меры будет недостаточно, чтобы совсем остановить торговлю. В этой ситуации нужен общественный контроль.

"Самое главное, закон есть. Самый главный запрос - касаемо его исполнения. На сегодняшний день охватить все соцсети невозможно. Я считаю, что и со стороны общества тоже должна быть поддержка. То есть, общество тоже должно выявлять, а так же сообщать правоохранительным органам, если мы хотим бороться с этим злом", - заявил он.

Издание отмечает, что нарушителями закона являются не только те, кто продает вейпы, но и те, кто их покупает. Для последних, по словам полицейских, предусмотрен также немалый штраф и даже арест.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А уже бывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Позже представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

И 20 июня 2024 года по статье 301-1 УК РК официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий.

Далее в МВД разъяснили, что ждет нарушителей:

В случае выявления фактов продажи и распространения указанных выше предметов виновным грозит штраф в размере до 200 МРП (738 400 тенге), исправительные работы в том же размере, либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

За ввоз и производство некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, вейпов, ароматизаторов и жидкостей предусмотрено до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За эти же деяния, совершенные в группе лиц, в особо крупном размере либо неоднократно, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.