Можно ли школьникам дарить цветы учителям на 1 сентября, ответил министр просвещения

Гани Бейсембаев ответил на самый популярный вопрос в преддверии 1 сентября: об актуальности цветов в подарок учителю, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в кулуарах конференции в Назарбаев университете министр просвещения ответил на вопрос о самых популярных презентах учителям на День знаний.

"Насчет конфет надо подумать, у каждого есть свои предпочтения к сладостям. Но я думаю, что цветы от учеников - это всегда приятно. Это всегда было традицией, что ученики от всей души, с любовью и благодарностью нашим педагогам дарили цветы

Не думаю, что надо дальше обсуждать цветы. У каждого есть свои (предпочтения по выбору - прим. ред.).

Лучше подарка, чем цветов, я не вижу. Я, как учитель, думаю, что цветы от души для учителя - это самое прекрасное", - сообщил министр.

Напомним, в начале августа журналисты спросили у министра просвещения Гани Бейсембаева о том, может ли 1 сентября стать праздничным днем. Министр ответил, что это "интересное предложение".

Отметим, в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. На заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев ответил, будут ли переноситься школьные линейки из-за этого:

"1 сентября - традиционный знаковый день, поэтому празднование и начало сбора всей детей как всегда и в другие года, не отменялось: и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - сообщил министр.

Также глава Минпросвещения на августовской конференции учителей Астаны рассказал, какие нововведения ожидают школьников в новом учебном году. Он отметил ряд особенностей организации учебного процесса в предстоящем учебном году, создание образовательных округов и принятие мер адресной поддержки школ с низкими показателями.

Вместе с тем, ранее стало известно, что 19 объектов образования могут не успеть восстановить после паводка к началу учебы. Наибольшее их количество находится в Атырауской области. Там в зоне риска 10 объектов. Еще пять расположены в Актюбинской области, два – в СКО и по одному объекту в ЗКО и Костанайской области.

Помимо этого, в ходе заседания правительства глава МВД рассказал об обеспечении безопасности в организациях образования. По его словам, до начала учебного года было обследовано 2 655 объектов образования. Выявили 1 081 нарушение. 340 руководителей были оштрафованы на 95 млн тенге.

Также глава МВД сообщил, что полицейские проведут ОПМ из-за начала учебного года.