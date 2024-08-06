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1 сентября выпадает на воскресенье: будут ли переносить линейки в школах Казахстана

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1 сентября
1 сентября. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Проведение школьных линеек 1 сентября - устоявшаяся традиция, и в этом году линейки так же пройдут в этот день. Об этом стало известно на заседании кабмина, передает корреспондент NUR.KZ.

На заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев ответил, будут ли переноситься школьные линейки из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье.

"1 сентября - традиционный знаковый день, поэтому празднование и начало сбора всей детей как всегда и в другие года, не отменялось: и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвящённая Дню знаний", - сообщил министр.

Добавим, также сегодня мы писали о том, с какого возраста детей можно отдавать в школу в Казахстане.

Уже скоро начнется новый учебный год - по предварительным подсчетам, за парты впервые сядут почти 370 тыс. детей. Родители стоят перед выбором, во сколько лет отдать ребенка учиться: школы готовы принимать детей с шести лет, но за парту могут сесть и пятилетние, если день рождения у ребенка, к примеру, до конца года. Мнения выразили педагоги и психологи, но решающее слово всегда за родителями.

Вместе с тем, сегодня стало известно, что 19 объектов образования могут не успеть восстановить после паводка к началу учебы. Наибольшее их количество находится в Атырауской области. Там в зоне риска 10 объектов. Еще пять расположены в Актюбинской области, два – в СКО и по одному объекту в ЗКО и Костанайской области.

Отметим, в июле министерство просвещения утвердило даты начала и продолжительности учебного года для казахстанских школьников, а также периоды каникул в учебном 2024-2025 году.

Учебный год, согласно документу, начнется по традиции 1 сентября 2024 года и завершится 25 мая 2025 года.

Продолжительность 1 четверти составит восемь учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно).

2 четверть - восемь учебных недель, зимние каникулы продлятся 10 дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);

3 четверть продлится 10 учебных недель, на весенние каникулы отведено 11 дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно). При этом в 1 классах дополнительные каникулы продлятся 7 дней - с 10 по 16 февраля 2025 года.

4 четверть для школьников составит восемь учебных недель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145060-1-sentyabrya-vypadaet-na-voskresene-budut-li-perenosit-lineyki-v-shkolah-kazahstana/

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