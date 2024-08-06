Полицейские проведут ОПМ из-за начала учебного года

С 1 сентября дорожные патрули будут максимально приближены к образовательным объектам. Об этом на заседании правительства сообщил глава МВД, передает корреспондент NUR.KZ.

Для обеспечения дорожной безопасности и снижения травматизма с началом нового учебного года патрули выставят вблизи объектов образования, уточнил министр.

"За каждой школой и колледжем закреплены участковые инспекторы и оперуполномоченные. В школах будут проведены занятия по основам безопасного поведения", – добавил Ержан Саденов.

Глава МВД добавил, что запланировано проведение оперативно-профилактического мероприятия "Внимание, дети!" в период с 26 августа по 5 сентября.